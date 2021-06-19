За игру футболиста Украины на Евро платили поминутно

$ 1000 за минуту на поле — неплохие расценки!

Фото: JUSTIN SETTERFIELD/GETTY IMAGES JUSTIN SETTERFIELD/GETTY IMAGES

Ведущий украинского You-Tube канала ТаТоТаке Андрей Сенькив в ролике с разбором игры Украины и Северной Македонии заявил, что тренерский штаб сборной во главе с Михаилом Фоменко получал деньги за выход Александра Зинченко в матчах Евро-2016, чтобы тот мог перейти из «Уфы» в «Манчестер Сити».

Украинская Tribuna перевела сказанное журналистом. Приводим заявление Сенькива полностью:

«Шёл 2016 год. Зинченко, выступая за «Уфу», провёл за сборную несколько минут против Испании. Его выпускали, чтобы заиграть за Украину, чтобы он не играл, к примеру, за Россию. Потом его не вызвали ни на матч отбора со Словенией, ни на товарищеские матчи с Уэльсом и Кипром. И тут его внезапно вызывают на товарищеский матч перед Евро. А потом берут на сам турнир.

Раньше, чтобы получить рабочую визу в Англию, нужно было за последние два года отыграть за сборную 75% матчей. При этом необходимо, чтобы твоя сборная была не ниже 70-го места в рейтинге ФИФА. Если 75% матчей нет, собирается комиссия, которая решает, можешь ли ты играть в АПЛ. 80% этих заседаний заканчиваются положительно.

Тогдашний руководитель «Уфы» Шамиль Газизов уже имел на руках предложение «Манчестер Сити». Он продумал ход, чтобы не было никаких заседаний, а можно было спокойно гарантировать переход футболиста в клуб АПЛ. Он обратился к Михаилу Фоменко с предложением.

По нашей информации, тогда главный тренер украинской сборной делал такие вещи. Было такое название — «дети Фоменко»: он вызывал некоторых футболистов, заигрывал их, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространённая практика в странах третьего мира — Нигерии, Камеруне и, конечно же, на Украине.

Например, такие футболисты, как Ковпак, Путивцев или Пилявский, вызывались в сборную именно по такой схеме. Был задействован и тренерский штаб. Точно знаю, что Заваров получал деньги за то, что пролоббировал вызов Валерия Федорчука в сборную Украины.

Агенты Зинченко — россияне, точно один из них — Алан Прудников. Они вместе с руководителем «Уфы» обратились к Фоменко с предложением. Зинченко не только должен быть в сборной, но и играть там в каждом матче. По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже весь тренерский штаб (не знаю, как делились деньги), получал одну тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016. Тогда он сыграл в трёх играх. Без компенсированного времени он провёл на поле 96 минут — это где-то 100 тысяч долларов».

Фоменко, которого Сенькив обвинил в коррупции, уже прокомментировал эту информацию Tribuna. Разговор был коротким: «Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было это даже нельзя назвать нормальными делами. Как может такое быть? Это дебилизм. Всё, до свидания».

Газизов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» был более краток: «У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника».