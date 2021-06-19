«Полный кретин!» Судью жёстко затравили за неназначенный пенальти на Евро

У российских болельщиков к нему тоже возникли претензии.

Фото: SHAUN BOTTERILL — UEFA/UEFA VIA GETTY IMAGES SHAUN BOTTERILL — UEFA/UEFA VIA GETTY IMAGES

Многие жалуются на судейство в России, но и в Европе, как мы можем наблюдать, дела обстоят не лучшим образом. На этот раз под дичайший шквал критики попал главный арбитр матча Англия — Шотландия Матеу Лаос (да, тот самый, который пару дней назад обслуживал игру между Россией и Бельгией). Самый обсуждаемый момент в игре произошёл на 79-й минуте, когда Рахим Стерлинг с криком рухнул на газон после фола Энди Робертсона. Антонио Матеу Лаос, покачав головой в разные стороны, дал понять — пенальти не будет.

После повтора стало понятно: Робертсон действительно наступил на ногу Стерлингу и, как казалось на тот момент, пенальти — дело времени. Судьи на VAR стали крутить повторы с разных ракурсов, но решения всё не было. Одиннадцатиметровый так и не назначили, а это значит лишь одно: у видеоассистента было такое же мнение, как и у Лаоса, поэтому проверка момента также не завершилась назначением пенальти. Прямо во время матча разгневанные болельщики обрушили на 44-летнего арбитра шквал критики в социальной сети.

@j2mcfc: «Мы предупреждали вас о таком персонаже, как Матеу Лаос. Он полный кретин».

We warned you about Mateu Lahoz. He’s an absolute cretin. pic.twitter.com/mRVyJ3seYg— ً (@j2mcfc) June 18, 2021

@BabyfaceTurcios: «Все, кто сейчас смотрит игру Англия — Шотландия, теперь вы знаете, почему фаны Ла Лиги ненавидят Лаоса».

Tanoy announcement from Wembley Stadium tonight:



“ Today’s man of the match is the referee Antonio Mateu Lahoz.” ️— Refsupportuk (@refsupportuk) June 18, 2021

@refsupportuk: «Объявление на стадион «Уэмбли» после игры: «Лучший игрок сегодняшнего матча — арбитр Матеу Лаос».

Tanoy announcement from Wembley Stadium tonight:



“ Today’s man of the match is the referee Antonio Mateu Lahoz.” ️— Refsupportuk (@refsupportuk) June 18, 2021

@baptzer56: «Матеу Лаос, когда нужно воспользоваться системой VAR».

mateu lahoz quand il faut utiliser la VAR pic.twitter.com/gk5Au62OCp— bapt (@baptzer56) June 18, 2021

@inqpalma: «Лаос скорее выдаст вам карточку за споры, но не сделает это за совершённый фол соперника».

@_owurakuampofo: «Если Лаос начнёт судить АПЛ, то количество назначенных пенальти в лиге резко снизится».

@DerJudasFan: «Он в буквальном смысле наступил на него. Лаос снова в роли бесполезного придурка».

Было сложно, но мы нашли людей, которые были на стороне арбитра.

@Morrie1981: «Стерлинг споткнулся и потребовал пенальти. Сеньор Матеу Лаос не попался на это дерьмо».

@MSanczyk: «Лаос не поставил пенальти, так как не хотел портить зрелище на футбольном поле. Это искусство».

Nie było karnego bo sędzie nie chciał zepsuć widowiska a to sztuka. Mateu Lahoz !!!!— Mariusz Sańczyk (@MSanczyk) June 18, 2021

@bayviewboy: «Матеу Лаос был великолепен. Надеюсь, он получит назначение на финал Евро-2020!»

@Stovacic: «После катастрофического судейства от Карлоса Гранде могу с уверенностью заявить: Матеу Лаос — величайший судья. Он последовательно принимает правильные решения, особенно в эпоху VAR. Не могу пожаловаться ни на одно решение, которое он принял в последнее время. При этом он получает назначения на большие матчи».

After the disasterclass by Carlos Grande, I can confidently say that Antonio Lahoz is a GOAT referee. Especially in the VAR era he consistently makes the right decisions. Can’t complain about a single call he’s made for a while now and he’s ref’d big games. #referee #EURO2020— Ivan (@Stovacic) June 18, 2021

Напоследок заглянем в «инстаграм» арбитра. Последняя публикация датирована 19 апреля 2017 года. Исходя из количества комментариев, а их там больше 10 тысяч, становится понятно: болельщики заходят напакостить Лаосу после каждого спорного эпизода с участием судьи. Пожалуй, предложим вашему вниманию лишь один комментарий, причём на русском.

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