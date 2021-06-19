Важнейший матч России на Евро обслужит замешанный в деле о наркоторговле судья

Третий и пока самый важный матч сборной России на Евро-2020 — против Дании будет обслуживать бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Арбитру всего 39 лет, однако в его биографии уже немало ярких страниц — он был замешан в громком деле о наркоторговле, наказывал Месси за симуляцию и дико бесил Диего Симеоне.

Фото: Reuters Reuters

Но прежде чем мы перейдем к самому интересному — краткая биографическая справка рефери.

Что известно о Тюрпене

Тюрпену — 39 лет. Всю жизнь он занимается судейством. Клеман начал судить еще в далеком 2006-м. Спустя год добился права работать во втором дивизионе Франции. А в 2008-м пошел на повышение в Лигу 1, став самым молодым арбитром в истории турнира — на тот момент Тюрпену было всего 28 лет.

В 2010-м Клеман получил статус арбитра ФИФА. С тех пор он успел поработать на молодежном Евро-2015, чемпионате Европы-2016, Олимпиаде в Рио, а также на чемпионате мира в России.

Тюрпен четырежды признавался лучшим арбитром Франции (2009, 2011, 2019, 2021). Самый статусный матч в его карьере — финал Лиги Европы в минувшем сезоне. Тогда он показал по две желтые карточки «МЮ» и «Вильярреалу».

Как Тюрпен наказал Месси за симуляцию

Лионель Месси — не сторонник падений в штрафной площади. Аргентинец крайне редко симулирует, а если все-таки и устраивает спектакль, делает это так, чтобы избежать наказания. Тем не менее подобные фокусы с Клеманом Тюрпеном не прошли.

Это желтая Месси за симуляцию. Теперь ты видел все pic.twitter.com/t0E1cVeWuh— Матч ТВ (@MatchTV) November 27, 2019

В сезоне-2019/2020 в матче ЛЧ «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд (3:1) Лео картинно плюхнулся в чужой штрафной и вскоре получил желтую от Тюрпена. После Месси бурно протестовал, утверждая, что он даже не пытался выпрашивать пенальти. Но на французского судью его доводы не подействовали.

Тогда Лео впервые с 2016 года получил карточку за симуляцию.

Как наркоторговцы прикрывались именем Тюрпена

Самая странная история, связанная с Тюрпеном — задержание банды наркоторговцев в 2019 году. Преступники прикрывались личностью известного судьи, чтобы перевозить запрещенные вещества между Бельгией и Францией на автомобилях.

Одна из машин была оформлена на некого Клемана Тюрпена. Фото мужчины не соответствовало внешности судьи, однако даты рождения были подозрительно схожи — в документах значилось 14 марта 1982 года, а арбитр родился 16 мая 1982 года.

Когда полиция арестовала лже-Тюрпена, в его автомобиле обнаружили ракетную установку, штурмовую винтовку, пулеметы, деньги и часы стоимостью 1,2 млн евро.

Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что преступники также использовали фамилию нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе для обозначения своих запасов конопли.

«Я часто говорю, что судейский мир — это опасный бизнес», — шутил тогда Клеман Тюрпен.

Как Тюрпен взбесил Симеоне

В апреле 2018 года Тюрпен устроил шоу в полуфинале Лиги Европы «Арсенал» — «Атлетико». Уже на 9-й минуте за два грубейших фола судья справедливо удалил с поля Врсалько.

Несогласный с этим решением Диего Симеоне так вскипел, что тут же вскочил и стал гневно оскорблять рефери. Тем не менее француз не растерялся. Под овации фанатов «Арсенала» он отправил тренера мадридцев на трибуны.

За свою ярость Диего получил четырехматчевую дисквалификацию от УЕФА

Что еще надо знать о Тюрпене

Ранее Тюрпен обслуживал лишь один матч главной сборной России. При его судействе наши парни проиграли Хорватии (1:3) в товарищеской встрече в ноябре 2015-го. Тогда Клеман показал всего две желтые карточки — Перишичу и Виде.

UEFA Europa League

Atlético Madrid : Diego Simeone est également expulsé par Clément Turpin ! #ARSATL pic.twitter.com/IAMzaUP2bk— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 26, 2018

В августе 2019-го Тюрпен прервал матч Лиги 1 «Ницца» — «Марсель», посчитав появившийся на трибунах банер гомофобным. На полотне было написано: «Добро пожаловать, Ineos. Мы в Ницце тоже любим крутить педали (pédale)». Теперь расшифровка: Ineos химический концерн, владевший велокомандой и ставший владельцем «Ниццы». Слово «pédale» с французского языка также переводится как «гомик».

На Евро-2020 Тюрпен обслуживал матч Уэльса и Швейцарии. Во время игры он продемонстрировал три желтые карточки.