Капитану сборной Венгрии стало плохо во время матча Евро

Капитан сборной Венгрии Адам Солои не смог доиграть матч второго тура группового этапа чемпионата Европы против Франции. Он был заменен в середине первого тайма.

Во время матча Солои упал на газон и не мог сам подняться. На поле тут же выбежали врачи, чтобы оказать ему помощь. Предположительно, у него случился тепловой удар.