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Чемпионат Европы по футболу 2020

Капитану сборной Венгрии стало плохо во время матча Евро с Францией

Спорт-Экспрессиещё 3
1 час назад
Капитан сборной Венгрии Адам Солои не смог доиграть матч второго тура группового этапа чемпионата Европы против Франции. Он был заменен в середине первого тайма.
Капитану сборной Венгрии стало плохо во время матча Евро
Фото: AFPAFP
Во время матча Солои упал на газон и не мог сам подняться. На поле тут же выбежали врачи, чтобы оказать ему помощь. Предположительно, у него случился тепловой удар.
Солои с трудом смог покинуть поле в сопровождении медицинской бригады. Игра после паузы была продолжена.
Евро-2020,
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