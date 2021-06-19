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Чемпионат Европы по футболу 2020

Роналду повторил рекорд Клозе по голам на Евро и ЧМ

Чемпионат.comиещё 9
48 минут назад
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду повторил рекорд немецкого форварда Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира и Европы.
Роналду повторил рекорд Клозе по голам на Евро и чемпионатах мира
Фото: ReutersReuters
На 15-й минуте матча второго тура группового этапа Евро-2020 с Германией Роналду вывел свою команду вперёд.
Для Роналду этот гол стал 19-м на чемпионатах мира и Европы. Таким образом, он повторил рекорд Клозе.
Ранее Йозуа Киммих выразил мнение, что у Германии есть всё для победы над Португалией на Евро-2020.
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