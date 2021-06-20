Российской сборной по футболу привели в пример Украину

74-летний специалист обратил внимание на то, что российская сборная давно не попадала в финальный турнир молодежного чемпионата мира. Семин привел обратный пример и отметил, что как раз Украина является действующим чемпионом молодежного ЧМ.
«Случайностей не бывает. Ситуацию надо рассматривать в комплексе и не обращать внимание только на тех футболистов, что играют сегодня», — отметил он.
Украинская сборная уступила в первом матче чемпионата Европы Нидерландам (2:3) и одержала победу во втором туре, переиграв Северную Македонию со счетом 2:1.