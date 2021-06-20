Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Семин высказался о проблемах сборной России и привел в пример Украину

Lenta.ru
4 часа назад
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин сравнил ее с национальной командой Украины. Слова специалиста передает «Спорт-Экспресс».
Российской сборной по футболу привели в пример Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
74-летний специалист обратил внимание на то, что российская сборная давно не попадала в финальный турнир молодежного чемпионата мира. Семин привел обратный пример и отметил, что как раз Украина является действующим чемпионом молодежного ЧМ.
«Случайностей не бывает. Ситуацию надо рассматривать в комплексе и не обращать внимание только на тех футболистов, что играют сегодня», — отметил он.
Украинская сборная уступила в первом матче чемпионата Европы Нидерландам (2:3) и одержала победу во втором туре, переиграв Северную Македонию со счетом 2:1.
Сборная России потерпела разгромное поражение в стартовом матче с бельгийцами (0:3) и во втором туре с минимальным счетом обыграла команду Финляндии.
Евро-2020,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,
106
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители