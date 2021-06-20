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Чемпионат Европы по футболу 2020

Италия победила Уэльс на Евро-2020

RT на русскомиещё 10
2 часа назад
Сборная Италии одержала победу над национальной командой Уэльса в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
Италия победила Уэльс на Евро-2020
Фото: ReutersReuters
Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу сборной Италии принёс гол Маттео Пессины, отличившегося на 39-й минуте с передачи Марко Верратти.
Сборная Уэльса завершала матч вдесятером на 55-й минуте, прямую красную карточку получил Итан Ампаду.
Италия вышла в плей-офф с первого места в группе, набрав 9 очков в трёх матчах. Уэльс также вышел в 1/8 финала, заняв второе место с 4 очками.
Евро-2020,Футбол,Марко Верратти,
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