Италия победила Уэльс на Евро-2020

Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Италия вышла в плей-офф с первого места в группе, набрав 9 очков в трёх матчах. Уэльс также вышел в 1/8 финала, заняв второе место с 4 очками.