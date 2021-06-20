Кто будет судить решающий матч России

Однажды этот арбитр выгнал Головина с поля. В другой раз «тащил» «Спартак» в Лиге чемпионов.

Фото: ASMONACO.COM ASMONACO.COM

Решающий матч сборной России против Дании будет судить французский арбитр Клеман Тюрпен . Последнее яркое назначение у судьи было в конце мая — финал Лиги Европы. Чем ещё знаменит месье Тюрпен и чего ждать от него в понедельник в Копенгагене?

Первая красная карточка Головина

В матче 18-го тура «Монако» — «Лион» в 2018-м Тюрпен показал прямую красную карточку Александру Головину за грубую игру. На 47-й минуте российский полузащитник шипами наступил на икроножную мышцу игроку «Лиона». Арбитр обратился за помощью к VAR, приняв решение удалить Головина. Эта красная карточка стала первой в карьере полузащитника за 125 игр на клубном уровне.

Ещё один неприятный эпизод с участием арбитра произошёл в матче этих же команд в этом году. Тюрпен показал аж пять красных карточек! Четыре в самом конце игры — за массовую драку футболистов «Лиона» и «Монако». Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия позже раскритиковал судейство матча, в котором удалили двух игроков его команды:

— Какой смысл нашим футболистам получать красные карточки, если они побеждают, а до конца сезона осталось три тура? Провокация шла от футболистов «Монако». Это ненормально, что мы получали удаления, хотя ничего не сделали.

Победа «Краснодара» над ПАОКом

Тюрпен обслуживал матч 4-го отборочного раунда между «Краснодаром» и ПАОКом в 2020-м. На пятой минуте арбитр не заметил игру рукой в штрафной у Кайо, но позже вмешался VAR, и Тюрпен указал на 11-метровую отметку, показав игроку «Краснодара» жёлтую карточку. В остальном же серьёзных ошибок арбитр не допустил. «Быки» победили со счётом 2:1.

Клопп был недоволен работой Тюрпена в матче со «Спартаком»

На матче «Спартака» против «Ливерпуля» в 2017-м, который завершился отличным результатом для красно-белых (1:1), тоже работал Клеман Тюрпен. И даже был раскритикован на тот момент главным тренером гостей:

— Можно поговорить о судействе, — заявил Клопп. — «Спартак» забил со штрафного — там не было нарушения правил. В то же время было сразу два момента, когда мы могли заработать пенальти — были очевидные фолы. Невозможно не дать пенальти, когда в штрафной толкают в спину. Так что мы действительно создали много моментов и должны были выигрывать. Вот о чём мы должны заботиться — это о том, чтобы создавать шансы, обострять, делать передачи в штрафную.

Симеоне пропускал финал Лиги Европы после перепалки с судейской бригадой Тюрпена

Финал Лиги Европы между «Атлетико» и «Марселем» в 2018-м прошёл без главного тренера «Атлетико» около бровки. Диего Симеоне был дисквалифицирован УЕФА на четыре матча. Причиной стала его словесная перепалка с членами судейской бригады Клемана Тюрпена после удаления игрока «Атлетико» Врсалько на 10-й минуте первого полуфинала Лиги Европы с «Арсеналом». Но это не помешало команде из Мадрида выиграть турнир.

Наркоторговцы использовали личность арбитра Тюрпена в качестве прикрытия

Группу лиц во Франции обвинили в перевозке наркотиков между Бельгией и Францией. Вещества перевозились на машине, зарегистрированной на Клемана Тюрпена. Но автомобиль судье не принадлежал. Полиции удалось арестовать «фейкового» Тюрпена. В его машине были обнаружены штурмовая винтовка, пулемёты, деньги и часы стоимостью 1,2 млн. евро. Данная группа лиц использовала и фамилию Килиана Мбаппе для обозначения своих запасов.

Настоящий Тюрпен даже пошутил по этому поводу: «Я часто говорил, что судейский мир — это опасный бизнес».

«Вы можете ожидать честную игру. С годами его работа всё улучшается»

«Чемпионат» обратился за характеристикой арбитра к французским журналистам. Они в один голос сказали, что Клеман Тюрпен — один из лучших арбитров страны.

Ян Соуд из издания L’Équipe рассказывает о том, что Тюрпен был единственным судьёй из Франции в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Что уже о многом говорит касаемо его профессионализма. К тому же Клеман молод — ему 39 лет. Соуд уверяет, что мы можем ожидать честную игру.

Фабрис Ламперти — журналист La Provence — соглашается с мнением коллеги: «Тюрпен считается одним из лучших арбитров Франции. Он начал судить в очень молодом возрасте, с годами же работа стала только лучше».

Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, тоже поделился мнением о судье: , продолжающий развивать свой YouTube-канал, тоже поделился мнением о судье: