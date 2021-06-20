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Чемпионат Европы по футболу 2020

УЕФА назвал ЛГБТ-повязку Нойера «благим делом»

Спорт день за днемиещё 1
3 часа назад
Сборная Германии рассказала о результатах проверки УЕФА радужной повязки на руке вратаря национальной команды Мануэля Нойера.
УЕФА назвал ЛГБТ-повязку Нойера «благим делом»
Фото: EPAEPA
Сегодня в СМИ появилась информация, что УЕФА может оштрафовать Немецкий футбольный союз (DFB) за ношение Нойером повязки с ЛГБТ-символикой.
«Сегодня УЕФА сообщил DFB, что прекратил рассмотрение эпизода с радужной капитанской повязкой Мануэля Нойера. В письме повязка была охарактеризована как командный символ в поддержку разнообразия и, следовательно, «благое дело», – говорится в заявлении сборной.
Нойер надевал радужную повязку во время обоих матчей чемпионата Европы, а также на разминке перед товарищеской встречей с Латвией.
Июнь традиционно в ЛГБТ-сообществе считается месяцем гордости (Pride Month). В это время представители комьюнити открыто показывают свою сексуальную ориентацию и то, как они гордятся ей.
Евро-2020,Футбол,Мануэль Нойер,УЕФА,
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