УЕФА назвал ЛГБТ-повязку Нойера «благим делом»

Сборная Германии рассказала о результатах проверки УЕФА радужной повязки на руке вратаря национальной команды Мануэля Нойера

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Сегодня в СМИ появилась информация, что УЕФА может оштрафовать Немецкий футбольный союз (DFB) за ношение Нойером повязки с ЛГБТ-символикой.

«Сегодня УЕФА сообщил DFB, что прекратил рассмотрение эпизода с радужной капитанской повязкой Мануэля Нойера. В письме повязка была охарактеризована как командный символ в поддержку разнообразия и, следовательно, «благое дело», – говорится в заявлении сборной.

Нойер надевал радужную повязку во время обоих матчей чемпионата Европы, а также на разминке перед товарищеской встречей с Латвией.