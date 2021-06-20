Величие Италии и шансы Уэльса сыграть с Россией: итоги группы А

Сборная Италии одержала победу в своем третьем мачте на чемпионате Европы по футболу, справившись с Уэльсом, а Швейцария не оставила никаких шансов провалившим турнир туркам. «Газета.Ru» подводит итоги группы А.
Италия - Уэльс - 1:0
Сборная Италии под руководством Роберто Манчини
стала настоящим открытием на этом чемпионате Европы. Все знали, что у "Скуадры Адзурры" впечатляющая победная серия и непривычный атакующий футбол, но все-таки настоящей проверкой является финальный турнир, а не отборочные и товарищеские матчи.
Убедительнейшие победы над Турцией и Швейцарией с одинаковым счетом 3:0 восхитили футбольный мир, влюбив миллионы в эту команду.
Но Уэльс против тех же соперников набрал четыре очка и претендовал на выход из группы с первого места, фактически не переживая за само попадание в плей-офф.
Впрочем, валлийцы могли опуститься на третью строчку таблицы, если бы сами проиграли, а Швейцария выиграла, хотя при этом Гарету Бэйлу
и Ко нужно было еще и разбазарить солидный перевес над заочным соперником по разности забитых и пропущенных мячей (+2 против -3).
Тем не менее Роб Пейдж не рискнул выставить второй состав, бросив на итальянцев всех лидеров, в то время как Роберто Манчини не постеснялся оставить многих ключевых игроков своей команды в запасе.
На поле так и не вышли Джованни ди Лоренцо, Леонардо Спинаццола, Нико Барелла, Мануэль Локателли
, Чиро Иммобиле, Роберто Инсинье, а также травмированные Джорджио Кьеллини и Алессандро Флоренци
.
И это никак не помешало "голубой эскадре" доминировать на поле на протяжении всех 90 минут и одержать еще одну победу.
Единственный в матче гол забил конкурент Алексея Миранчука
за место в составе "Аталанты" Маттео Пессина, откликнувшийся на 39-й минуте на передачу Марко Верратти
.
С 55-й минуты валлийцы играли в меньшинстве после глупого удаления Итана Ампаду, наступившего в центре поля на ногу Федерико Бернардески.
Теперь полузащитник пропустит матч 1/8 финала, куда его сборная квалифицировалась, и где он должен был ей помочь.
У Уэльса за всю игру набралось всего несколько шансов, а в меньшинстве о камбэке "драконы" уже не помышляли. Но и Италия, хоть и доминировала, проявила великодушие и не стала забивать больше.
Тем не менее под руководством Манчини апеннинцы повторили рекорд своей страны, одержав уже 30 побед подряд! Последние 11 матчей они выиграли с общим счетом 32:0, а на этом Евро в трех поединках забили семь раз и, естественно, ничего не пропустили.
Похоже, итальянцы на данный момент обретают статус главного фаворита этого турнира.
Швейцария - Турция - 3:1
Турция, даже после двух поражений на старте не утратившая пусть и призрачного, но все-таки шанса на выход в плей-офф с третьего места, очень резво начала поединок против Швейцарии, за первые четыре минуты нанеся пять ударов по воротам Яна Зоммера
.
Но на шестой минуте свою первую атаку провели швейцарцы. Бывший московский армеец Стивен Цубер
закинул мяч в штрафную на Хариса Сеферовича
, который пробил с разворота, не оставив турецкому вратарю шансов на спасение ворот.
Эти двое поучаствовали через 15 минут и во втором голе. Именно после заблокированного удара Сеферовича с прохода Цубер подобрал мяч и отдал Джердану Шакири, который с "неродной" правой ноги выстрелил под самую перекладину.
И хотя турки по игре смотрелись вроде бы не хуже, моментов много они не создавали, а теми, что возникали-таки, пользовались из рук вон плохо.
Правда, это не относится к Ирфану Кахведжи, который на 62-й минуте, получив мяч перед штрафной, шикарно разобрался с визави на ложном замахе и красивым ударом отправил мяч в девятку.
Цубер тут же протащил мяч по флангу и сделал свою третью голевую передачу в матче, прострелив на все того же Шакири.
И в оставшееся время швейцарцы имели все шансы оформить разгром. Например, Гранит Джака попал в штангу со штрафного с 17 метров.
В итоге победы 3:1 Швейцарии не хватило, чтобы обойти по разнице мячей Уэльс, но с результатом в четыре набранных очка, пусть и при отрицательной разности забитых и пропущенных мячей (4-5), команда Владимира Петковича
все-таки должна без особых проблем оказаться в 1/8 финала.
Что дальше
Весьма интересно, с кем теперь команды из группы А встретятся в плей-офф. И тут в первую очередь привлекает к себе внимание Уэльс, так как он сыграет в 1/8 финала со второй командой группы А. Ей вполне может стать сборная России
, конкуренцию которой составляют Дания и Финляндия.
Соперником сборной Италии не повезет стать второй команде группы С. Она определится в поединке сборных Украины и Австрии. На данный момент выше находятся подопечные Андрея Шевченко
, так что их устроит, если в данном случае так можно выразиться, и ничья.
При этом пикантность противостояния украинцев и австрийцев в том, что проигравший может с тремя очками оказаться за бортом 1/8 финала, так что выкладываться все будут наверняка на 100%.
Что до Швейцарии, то, если она пройдет в кубковую стадию соревнований, у нее есть три варианта соперников (в зависимости от того, кто выйдет с третьих мест из других подгрупп).
Ими могут стать победитель группы В (почти наверняка Бельгия), первое место группы Е (на данный момент Швеция, но шансы сохраняют и Словакия, Испания с Польшей), либо же триумфатор квартета F, озаглавленного "группой смерти" (Франция, Германия или Португалия).