Величие Италии и шансы Уэльса сыграть с Россией: итоги группы А

Сборная Италии одержала победу в своем третьем мачте на чемпионате Европы по футболу, справившись с Уэльсом, а Швейцария не оставила никаких шансов провалившим турнир туркам. «Газета.Ru» подводит итоги группы А.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Италия - Уэльс - 1:0

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини стала настоящим открытием на этом чемпионате Европы. Все знали, что у "Скуадры Адзурры" впечатляющая победная серия и непривычный атакующий футбол, но все-таки настоящей проверкой является финальный турнир, а не отборочные и товарищеские матчи.

Убедительнейшие победы над Турцией и Швейцарией с одинаковым счетом 3:0 восхитили футбольный мир, влюбив миллионы в эту команду.

Но Уэльс против тех же соперников набрал четыре очка и претендовал на выход из группы с первого места, фактически не переживая за само попадание в плей-офф.

Впрочем, валлийцы могли опуститься на третью строчку таблицы, если бы сами проиграли, а Швейцария выиграла, хотя при этом Гарету Бэйлу и Ко нужно было еще и разбазарить солидный перевес над заочным соперником по разности забитых и пропущенных мячей (+2 против -3).

Тем не менее Роб Пейдж не рискнул выставить второй состав, бросив на итальянцев всех лидеров, в то время как Роберто Манчини не постеснялся оставить многих ключевых игроков своей команды в запасе.

На поле так и не вышли Джованни ди Лоренцо, Леонардо Спинаццола, Нико Барелла, Мануэль Локателли , Чиро Иммобиле, Роберто Инсинье, а также травмированные Джорджио Кьеллини и Алессандро Флоренци

И это никак не помешало "голубой эскадре" доминировать на поле на протяжении всех 90 минут и одержать еще одну победу.

Единственный в матче гол забил конкурент Алексея Миранчука за место в составе "Аталанты" Маттео Пессина, откликнувшийся на 39-й минуте на передачу Марко Верратти

С 55-й минуты валлийцы играли в меньшинстве после глупого удаления Итана Ампаду, наступившего в центре поля на ногу Федерико Бернардески.

Теперь полузащитник пропустит матч 1/8 финала, куда его сборная квалифицировалась, и где он должен был ей помочь.

У Уэльса за всю игру набралось всего несколько шансов, а в меньшинстве о камбэке "драконы" уже не помышляли. Но и Италия, хоть и доминировала, проявила великодушие и не стала забивать больше.

Тем не менее под руководством Манчини апеннинцы повторили рекорд своей страны, одержав уже 30 побед подряд! Последние 11 матчей они выиграли с общим счетом 32:0, а на этом Евро в трех поединках забили семь раз и, естественно, ничего не пропустили.

Похоже, итальянцы на данный момент обретают статус главного фаворита этого турнира.

Швейцария - Турция - 3:1

Турция, даже после двух поражений на старте не утратившая пусть и призрачного, но все-таки шанса на выход в плей-офф с третьего места, очень резво начала поединок против Швейцарии, за первые четыре минуты нанеся пять ударов по воротам Яна Зоммера

Но на шестой минуте свою первую атаку провели швейцарцы. Бывший московский армеец Стивен Цубер закинул мяч в штрафную на Хариса Сеферовича , который пробил с разворота, не оставив турецкому вратарю шансов на спасение ворот.

Эти двое поучаствовали через 15 минут и во втором голе. Именно после заблокированного удара Сеферовича с прохода Цубер подобрал мяч и отдал Джердану Шакири, который с "неродной" правой ноги выстрелил под самую перекладину.

И хотя турки по игре смотрелись вроде бы не хуже, моментов много они не создавали, а теми, что возникали-таки, пользовались из рук вон плохо.

Правда, это не относится к Ирфану Кахведжи, который на 62-й минуте, получив мяч перед штрафной, шикарно разобрался с визави на ложном замахе и красивым ударом отправил мяч в девятку.

Цубер тут же протащил мяч по флангу и сделал свою третью голевую передачу в матче, прострелив на все того же Шакири.

И в оставшееся время швейцарцы имели все шансы оформить разгром. Например, Гранит Джака попал в штангу со штрафного с 17 метров.

В итоге победы 3:1 Швейцарии не хватило, чтобы обойти по разнице мячей Уэльс, но с результатом в четыре набранных очка, пусть и при отрицательной разности забитых и пропущенных мячей (4-5), команда Владимира Петковича все-таки должна без особых проблем оказаться в 1/8 финала.

Что дальше

Весьма интересно, с кем теперь команды из группы А встретятся в плей-офф. И тут в первую очередь привлекает к себе внимание Уэльс, так как он сыграет в 1/8 финала со второй командой группы А. Ей вполне может стать сборная России , конкуренцию которой составляют Дания и Финляндия.

Соперником сборной Италии не повезет стать второй команде группы С. Она определится в поединке сборных Украины и Австрии. На данный момент выше находятся подопечные Андрея Шевченко , так что их устроит, если в данном случае так можно выразиться, и ничья.

При этом пикантность противостояния украинцев и австрийцев в том, что проигравший может с тремя очками оказаться за бортом 1/8 финала, так что выкладываться все будут наверняка на 100%.

Что до Швейцарии, то, если она пройдет в кубковую стадию соревнований, у нее есть три варианта соперников (в зависимости от того, кто выйдет с третьих мест из других подгрупп).