«Это наше общее позорище!» Самый скандальный матч России и Дании

Пять (!) удалений у нашей молодёжки — как такое забудешь?

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21 июня сборная России проведёт решающий матч группового раунда Евро-2020 с Данией. По его итогам станет понятно, продолжит ли команда Станислава Черчесова выступление на турнире. С раскладами можно ознакомиться ниже.

В истории молодёжной сборной России был похожий случай — в ноябре 2005 года. Правда, она не играла на Евро, а только пыталась туда пробиться. Подопечные Андрея Чернышова попали на датчан в стыковых матчах за право поехать в Португалию. В составе нашей команды выступали будущие футболисты первой сборной: Акинфеев, Жирков, Быстров, Билялетдинов, Денисов, Саенко, Бухаров. Решающий матч молодёжка проводила в Дании и наверняка ехала туда не в лучшем настроении. Первая встреча в Краснодаре завершилась победой соперника со счётом 1:0, что заметно осложнило задачу сборной России.

Впрочем, начало ответного матча внушало оптимизм. Уже на 2-й минуте Жирков добил мяч в ворота соперника после удара Самодина и восстановил равенство по итогам двух встреч. Казалось, что быстро пропущенный гол подкосит датскую команду, но получилось наоборот. Хозяева быстро пришли в себя и уже через 15 минут вели в счёте — дважды наказали соперника за чудовищные ошибки в обороне.

Вторая половина встречи омрачилась грандиозным скандалом. Для начала Акинфеев привёз странный пенальти. Игорь повёлся на провокацию со стороны датского футболиста и задел его ногой в своей штрафной площади. Эпизод не ускользнул от внимания ирландского арбитра Алана Келли, ко всему прочему показавшему вратарю жёлтую карточку. Естественно, решение судьи возмутило футболистов нашей команды, и тот же Быстров не стеснялся в выражениях. Датчане пенальти реализовали, и после этого поверить в общий успех сборной России было крайне сложно.

Последние минуты встречи превратились в настоящий цирк. Жирков после отменённого гола (второго в матче) снял футболку и протянул её в адрес арбитра на линии — мол, играй сам. Келли наградил россиянина красной карточкой, а тот демонстративно швырнул футболку на поле. Быстров тут же подскочил к судье и наговорил на ещё одно удаление. Вряд ли Келли знает русский язык, однако понять смысл сказанного было очень легко. Владимир не успокоился и продолжил ругать рефери даже по пути в раздевалку.

«За эпизод в Дании до сих пор стыдно. Гинер с Газзаевым напихали потом будь здоров. Досталось через газеты и от наших футбольных старичков. Кто-то из них договорился до того, что Жиркова, мол, за такой поступок надо вообще пожизненно дисквалифицировать. Читать это было странно. Конечно, я виноват, но не до такой же степени», — сказал Жирков через два года после памятного матча в интервью «Спорт-экспрессу».

Разгорячённый Быстров отжигал и после финального свистка: «Как это возможно? Где наше руководство, куда смотрят все? Как можно назначить судью-скандинава, который практически из Дании?» По всей видимости, Владимир перепутал Ирландию (родину арбитра Келли) с Исландией.

Но вернёмся к событиям скандального матча. Защитник Черногаев грубо сфолил на сопернике и получил второе предупреждение, а спустя несколько мгновений арбитр отправил в раздевалку Самедова. Примечательно, что Александр договорился, находясь на скамье запасных.

«Тяжело доигрывать такой матч, тяжело оставаться на поле. Но так вести себя, конечно, некрасиво. Легче всего списать это поражение на судейские решения. Дания оказала хороший приём и не заслужила такого поведения со стороны наших футболистов», — отметил в прямом эфире комментатор матча Илья Казаков

И в этот момент Бухаров наступил на ахилл сопернику в центре поля, за что тут же получил вторую жёлтую. Откровенное хамство россиян вывело датчан из себя — они раздражённо разводили руками и говорили что-то в адрес футболиста, выступавшего под необычным для форварда 3-м номером. Хорошо, что до финального свистка оставались считанные секунды, а то неизвестно, чем бы всё это закончилось.

Тренер Чернышов после матча встал на защиту своих футболистов:

«На мой взгляд, к игрокам, получившим красные карточки в Дании, не должно быть никаких претензий. На них давила большая ответственность. Они молоды, и мне очень хотелось бы, чтобы общественность не была настроена против футболистов. Не сомневаюсь: у этого поколения большое будущее».

Да, впоследствии некоторые футболисты сделали хорошую карьеру и добрались до бронзы Евро-2008. А тренер Чернышов ушёл из сборной спустя неделю после бесславного поражения.