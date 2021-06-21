Сборная России не останется без поддержки в решающем матче на Евро!

Дания ещё в начале июня дала понять, что российских болельщиков в Копенгагене не ждут: мол, Россия у нас в «оранжевом» списке, который подразумевает 10-дневный карантин по приезде. Ни письма РФС УЕФА , ни просьбы самого европейского футбольного союза смягчить правила въезда, ни обращение местной федерации футбола в МИД не помогли – датчане были непреклонны. Россиянам позволили сдать билеты и вернуть деньги, но пошли по этому пути не все: некоторые болельщики всё же решили рискнуть и попасть на матч в Дании.

Ниже – рассказ одного из тех, кто всё же смог прорваться в «закрытый» Копенгаген.

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«Мы очень обрадовались, когда по итогам жеребьёвки нам выпал один матч на выезде, поэтому вопрос «бить» или «не бить» Данию даже не стоял. Ещё год назад купили билеты Москва-Рига-Копенгаген, но всё отменилось – деньги не вернули. Настал май этого года, везде ограничения из-за коронавируса – начали думать, как попасть, изучать варианты. Пошли новости про Данию, что никаких исключений для российских болельщиков они делать не собираются, не помог даже запрос РФС в УЕФА с просьбой помочь решить этот вопрос. Поняли, что ни на кого надеяться не нужно, а надо действовать. Начали думать как.

Для россиян открыты три страны: Греция, Хорватия и Сербия. Шенгенские визы у нас были еще «доковидные», поэтому за бешеные деньги взяли билеты в Загреб. Вышли, сели на автобус до Любляны, и вот, здравствуй ЕС . На границе, правда, задавали много вопросов: куда, зачем, почему, но мы показали ПЦР-тесты, сказали, что через Любляну едем в Мюнхен. Оттуда – автобус до Мюнхена. Удивило, что там самый жёсткий масочный режим: на улице все в масках, если ты её чуть спустил с носа – в достаточно грубой форме делают замечание. У нас парень шёл, женщина прям локоть выставила, чтобы остановить его и жёстко сказать, чтобы он надел маску.

Думали взять билет на матч в Мюнхене, но там разрешённая вместимость всего 22%, а смотреть футбол как в театре желания не было. Обстановка была совсем не фанатская, поэтому даже не стали ждать игру Германии и Португалии и сели на ночной поезд до Гамбурга. Там классно отдохнули, от души попили пивка, а на утро – ещё один поезд. Уже до Копенгагена.

На границе показали тесты и открытые паспорта – всё. Никаких вопросов. Трясли только людей из Африки, Ирана, Сирии, Латинской Америки и других потенциальных мигрантов. К ним был особый досмотр, поэтому вместо прописанных шести минут стояли на границе полчаса.

Боялись, что в любой момент нам могут дать отворот-поворот, и всё пойдет насмарку, но билеты были уже куплены, маршрут проложен. А смелость, как говорится, города берёт.

Были морально готовы к тому, что где-то могут не пустить, но мы давно ездим на футбол, поэтому относились к этому спокойно. Если бы не получилось, искали бы другие варианты. Например, улететь в Швецию и добираться оттуда – это был запасной вариант, до него, слава богу, не дошло.

Конечно, датчане могли изменить правила, чтобы большинство россиян не сдавали билеты, а всё же приехали, не боясь ограничений. Но они этого делать не стали – и это их право. Мы никакой русофобии из-за этого не ощутили. Честно говоря, в каком-то смысле даже хорошо, что Дания закрыта – если сюда и доберутся россияне, то только те, кто по-настоящему любит футбол. А не народ в кокошниках, приходящий на стадион непонятно для чего.

В конце концов, мы в Копенгагене. Прорвались, никого при этом не обманув. И завтра собираемся ворваться на сектор.