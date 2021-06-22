Дасаев назвал закономерным разгром сборной России

«Разгром от Дании и вылет с турнира полностью закономерны. Дело в том, что уровень нашего футбола совсем низкий, слабый. И чемпионат у нас слабый. Поэтому это естественно, что мы мастерством были ниже. Бельгийцы пешком нас обыграли, технически, датчане — физически. У нас нет ни того, ни другого. Что касается вратарской линии — тут ещё спасибо надо сказать Сафонову. Он несколько раз выручил в тяжёлых моментах», — приводит слова Дасаева Sport24.
«Наши игроки и технически, и морально не готовы играть на таком уровне. Чемпионат Европы пока не для нас, к сожалению», — добавил Дасаев.