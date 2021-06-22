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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дасаев назвал закономерным разгром России в матче Евро-2020 с Данией

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Бывший голкипер сборной СССР и экс-тренер сборной России Ринат Дасаев прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы после разгромного поражения от сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа.
Дасаев назвал закономерным разгром сборной России
Фото: ТАССТАСС
«Разгром от Дании и вылет с турнира полностью закономерны. Дело в том, что уровень нашего футбола совсем низкий, слабый. И чемпионат у нас слабый. Поэтому это естественно, что мы мастерством были ниже. Бельгийцы пешком нас обыграли, технически, датчане — физически. У нас нет ни того, ни другого. Что касается вратарской линии — тут ещё спасибо надо сказать Сафонову. Он несколько раз выручил в тяжёлых моментах», — приводит слова Дасаева Sport24.
Он отметил, что результативные ошибки в матчах с Бельгией и Данией говорят о мастерстве и психологическом уровне игроков сборной.
«Наши игроки и технически, и морально не готовы играть на таком уровне. Чемпионат Европы пока не для нас, к сожалению», — добавил Дасаев.
Сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 в заключительном матче группового этапа и с тремя очками заняла по дополнительным показателям четвёртое место, не сумев выйти в плей-офф Евро-2020.
Евро-2020,Ринат Дасаев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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