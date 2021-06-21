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Чемпионат Европы по футболу 2020

Онопко: с Данией России нельзя бежать с шашками наголо

Чемпионат.com
1 час назад
Бывший защитник сборной России Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Дании.
Онопко: с Данией России нельзя бежать с шашками наголо
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Надеюсь и жду, что мы не проиграем и выйдем из группы. На высказывания датчан не надо обращать внимания, нужно готовиться к игре по своему плану. Задача — выйти из группы и продолжить борьбу на Евро. В игре с финнами сборная России правильно перестроилась, сейчас нужно грамотно сыграть как в обороне, так и в атаке. Нельзя раскрываться с первых минут, бежать с шашками наголо, отдавать сопернику пространство, блокировать подачи с края — у Дании это хорошо получается», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матч Россия — Дания пройдёт сегодня, 21 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Евро-2020,Павел Левкович,Виктор Онопко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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