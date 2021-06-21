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Чемпионат Европы по футболу 2020

Нейросеть просчитала, как далеко сборная России сможет пройти на ЧЕ-2020

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
Наиболее вероятным исходом для российской сборной на ЧЕ-2020 будет игра в четвертьфинале турнира, такой прогноз дала нейросеть.
Нейросеть спрогнозировала победу сборной России над Данией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Компьютер предсказал «путь» сборной России и других команд, потенциально связанных с Россией сеткой соревнований. Согласно прогнозу, Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в одну восьмую финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в четвертьфинале встретятся с командой Нидерландов, которые в свою очередь обыграют в одной восьмой шведов. Нейросеть предсказывает, что на этом соревнования для россиян закончатся: в полуфинал пройдет команда из Нидерландов», – цитирует заявление РИА «Новости».
Разработчики применили «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых – нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск».
В комбинацию включили Bidirectional Encoder Representations from Transformers и Text-to-Text Transfer Transformer, информацию обрабатывали при помощи алгоритмов классического машинного обучения.
Ранее кот-оракул Ахилл предсказал победу российской сборной в матче с финской командой и проигрыш в игре против Бельгии. Оба предсказания сбылись.
Евро-2020,Илон Маск,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
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