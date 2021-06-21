Нейросеть спрогнозировала победу сборной России над Данией

«Компьютер предсказал «путь» сборной России и других команд, потенциально связанных с Россией сеткой соревнований. Согласно прогнозу, Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в одну восьмую финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в четвертьфинале встретятся с командой Нидерландов, которые в свою очередь обыграют в одной восьмой шведов. Нейросеть предсказывает, что на этом соревнования для россиян закончатся: в полуфинал пройдет команда из Нидерландов», – цитирует заявление РИА «Новости».