Милонов предложил сборной России отомстить датчанам в матче Евро

Политик посчитал, что отечественным футболистам надо ответить за болельщиков, которых не пустили на стадион.

Дания не одержала ни одной победы на турнире и замыкает турнирную таблицу группы B. Россия команда набрала три очка: для выхода в плей-офф турнира команде достаточно не проиграть датчанам.