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Чемпионат Европы по футболу 2020

Милонов предложил сборной России отомстить датчанам в матче Евро

Lenta.ru
2 часа назад
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сборной России отомстить национальной команде Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Милонов предложил сборной России отомстить датчанам в матче Евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Политик посчитал, что отечественным футболистам надо ответить за болельщиков, которых не пустили на стадион.
«Кто там будет болеть за датчан? Какие-то непонятные трансгендеры? Те россияне, которые все же смогут попасть на стадион, сразу привлекут внимание местных датчанок», — заявил он.
Болельщикам из России запрещен въезд на территорию Дании. Таким образом, матч третьего тура группового этапа между датчанами и сборной России пройдет без отечественных фанатов на трибунах. Встреча состоится 21 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. .
Дания не одержала ни одной победы на турнире и замыкает турнирную таблицу группы B. Россия команда набрала три очка: для выхода в плей-офф турнира команде достаточно не проиграть датчанам.
Евро-2020,Виталий Милонов,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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