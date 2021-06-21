России предрекли тяжёлый матч с Данией

Матч между командами РФ и Дании на Евро-2020, который пройдёт 21 июня в Копенгагене, станет решающим как для российской сборной, так и для датчан. Об этом «360» заявил футбольный эксперт Анатолий Горсков.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Александр Демьянчук/ТАСС

Он призвал болельщиков набраться терпения, веры и надежды, что сборная России отдаст все силы, а тренерский штаб будет реагировать именно так, чтобы добиться результата.

Зрителям и болельщикам надо запастись валидолом, потому что будет очень тяжёлый матч. Будет много нервов. Это решающая игра как для нашей сборной, так и для датчан. Они при определённых условиях могут, победив нас и проиграв две игры, выйти с третьего, а может, со второго места. Поэтому нам остаётся только верить, что наши парни не проиграют решающую игру. Ничья нас в любом случае выведет в следующий круг, — сказал он.

Он напомнил, что сборная Дании — очень сильная, тактически грамотная команда.

По словам футбольного эксперта и спортивного функционера Андрея Малосолова, только победа может гарантировать России участие в дальнейшей стадии Евро, поэтому сборная должна выиграть в Копенгагене без всяких лишних вопросов и жалоб на какие-либо внешние или внутренние проблемы.

Ранее в матче с финнами команду Дании подкосила история с Кристианом Эриксеном . После того как спортсмен чуть не умер на поле, датчане были не в состоянии играть.