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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Запастись валидолом»: России предрекли тяжёлый матч с Данией

News.ru
2 часа назад
Матч между командами РФ и Дании на Евро-2020, который пройдёт 21 июня в Копенгагене, станет решающим как для российской сборной, так и для датчан. Об этом «360» заявил футбольный эксперт Анатолий Горсков.
России предрекли тяжёлый матч с Данией
Фото: Александр Демьянчук/ТАССАлександр Демьянчук/ТАСС
Он призвал болельщиков набраться терпения, веры и надежды, что сборная России отдаст все силы, а тренерский штаб будет реагировать именно так, чтобы добиться результата.
Зрителям и болельщикам надо запастись валидолом, потому что будет очень тяжёлый матч. Будет много нервов. Это решающая игра как для нашей сборной, так и для датчан. Они при определённых условиях могут, победив нас и проиграв две игры, выйти с третьего, а может, со второго места. Поэтому нам остаётся только верить, что наши парни не проиграют решающую игру. Ничья нас в любом случае выведет в следующий круг, — сказал он.
Он напомнил, что сборная Дании — очень сильная, тактически грамотная команда.
По словам футбольного эксперта и спортивного функционера Андрея Малосолова, только победа может гарантировать России участие в дальнейшей стадии Евро, поэтому сборная должна выиграть в Копенгагене без всяких лишних вопросов и жалоб на какие-либо внешние или внутренние проблемы.
Ранее в матче с финнами команду Дании подкосила история с Кристианом Эриксеном. После того как спортсмен чуть не умер на поле, датчане были не в состоянии играть.
Как сообщалось, в самой концовке первого тайма против Финляндии случился страшный эпизод: 29-летний хавбек потерял сознание и упал на газон. Медицинский персонал выбежал на поле и сначала делал футболисту искусственное дыхание, затем прямой массаж сердца. Футболисты обеих команд остановились. Как только спортсмена реанимировали, его в сознании увезли в больницу.
Евро-2020,Футбол,Кристиан Эриксен,СБОРНАЯ РОССИИ,
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