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Чемпионат Европы по футболу 2020

Аршавин посчитал Данию фаворитом в матче со сборной России

Lenta.ru
1 час назад
Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин посчитал команду Дании фаворитом в предстоящем поединке с Россией на чемпионате Европы. Его слова приводит «Матч ТВ».
Аршавин назвал Данию фаворитом в матче с Россией
Фото: ТАССТАСС
40-летний эксперт признался, что отечественным футболистам будет тяжело противостоять датской сборной.
«В целом все говорит в пользу наших соперников. С другой стороны, надеюсь, что сборная России как-то, непонятно как, но сумеет добиться результата. Даже не победы, а ничьей, которой хватит, чтобы пробиться в плей-офф», — заявил он.
Матч третьего тура группового этапа между Россией и Данией состоится 21 июня. Начало матча — 22:00 по московскому времени.
В активе сборной России три очка после одного поражения и одной победы, занимая второе место в квартете. Дания не одержала ни одной победы и не имеет набранных очков. Команда — аутсайдер группы B.
Евро-2020,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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