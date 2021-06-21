Аршавин назвал Данию фаворитом в матче с Россией

Матч третьего тура группового этапа между Россией и Данией состоится 21 июня. Начало матча — 22:00 по московскому времени.

В активе сборной России три очка после одного поражения и одной победы, занимая второе место в квартете. Дания не одержала ни одной победы и не имеет набранных очков. Команда — аутсайдер группы B.