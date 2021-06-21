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Чемпионат Европы по футболу 2020

Фернандес и Кудряшов выйдут в стартовом составе сборной России на матч Евро-2020 с Данией

Спорт-Экспресс
32 минуты назад
Стал известен стартовый состав сборной России на матч группы B третьего тура Евро-2020 по футболу, сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет сегодня, 18 июня, начало — в 22.00 (мск).
Фернандес вошел в состав сборной на матч с Данией
Фото: EPAEPA
Стартовый состав сборной России: Сафонов — Джикия, Дивеев, Кудряшов, Фернандес, Кузяев — Оздоев, Зобнин, Ал. Миранчук, Головин — Дзюба.
Команда Станислава Черчесова с тремя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице перед сегодняшней игрой. Дания — 0 баллов и четвертое место. Лидирует в квартете — Бельгия (6), Финляндия (3) — четвертая.
Евро-2020,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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