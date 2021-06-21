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Чемпионат Европы по футболу 2020

Датчане провели акцию в поддержку Эриксена перед матчем со сборной России на Евро

ТАСС
1 час назад
Организаторы матча чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России в Копенгагене перед началом игры провели акцию в поддержку футболиста Кристиана Эриксен, который пережил остановку сердца в первом матче на турнире, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Датчане провели акцию в поддержку Эриксена
Фото: ReutersReuters
Во время традиционной церемонии, которая предваряет старт каждого матча на Евро, на поле появилась полотно, символизирующее футболку Эриксена с 10-м номером, под которым он выступает. Такая же "футболка" появилась перед встречей датчан с бельгийцами.
12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.
29-летний футболист уже выписан из больницы, ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор.
Евро-2020,Кристиан Эриксен,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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