Датчане провели акцию в поддержку Эриксена

Во время традиционной церемонии, которая предваряет старт каждого матча на Евро, на поле появилась полотно, символизирующее футболку Эриксена с 10-м номером, под которым он выступает. Такая же "футболка" появилась перед встречей датчан с бельгийцами.

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.