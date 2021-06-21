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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дамсгор стал первым родившимся в 2000-х автором гола на чемпионате Европы

RT на русском
2 часа назад
Датский футболист Миккель Дамсгор стал первым родившимся в 2000-х годах, забивший мяч в финальной стадии чемпионат Европы.
Дамсгор стал первым родившимся в 2000-х автором гола на ЧЕ
Фото: ReutersReuters
Дамсгор открыл счёт в матче с Россией в третьем туре группового этапа Евро-2020. Он родился 3 июля 2000 года.
До него футболисты, родившиеся после начала 2000 года, не отличались точными ударами.
Россия уступает Дании после первого тайма со счётом 0:1.
Матч сборных России и Дании проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Евро-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,
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