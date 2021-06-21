Дамсгор стал первым родившимся в 2000-х автором гола на ЧЕ

Датский футболист Миккель Дамсгор стал первым родившимся в 2000-х годах, забивший мяч в финальной стадии чемпионат Европы.

Дамсгор открыл счёт в матче с Россией в третьем туре группового этапа Евро-2020. Он родился 3 июля 2000 года.