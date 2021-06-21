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Чемпионат Европы по футболу 2020

Датские фанаты закидали пивом голкипера сборной России

Вероника Полынина
2 часа назад
Датские болельщики закидали голкипера сборной России Матвея Сафонова стаканами с пивом, передает «Чемпионат».
Датские фанаты закидали пивом голкипера сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Стаканы не попали непосредственно в Сафонова, но приземлились в его штрафной.
Также датские фанаты пытались устроить «пивной душ» Алексею Миранчуку и Федору Кудряшову.
Пока неизвестно, последует ли реакция футбольных функционеров на поведение датских болельщиков.
Сборная России встречается с национальной командой Дании. Матч заключительного 3-го тура группового этапа чемпионата Европы проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
После первого тайма сборная Дании впереди - на 38-й минуте форвард Миккель Дамсгор забил гол ударом из-за штрафной площади.
Матвей Сафонов не среагировал на удар и взглядом проводил мяч в ворота.
22-летний вратарь «Краснодара» проводит свой третий матч за сборную России. Он дебютировал в национальной команде 1 июня в товарищеском матче с Польшей (1:1), после чего сыграл на «Евро» в матче с Финляндией (1:0).
Евро-2020,Матвей Сафонов,Алексей Миранчук,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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