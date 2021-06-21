Датские фанаты закидали пивом голкипера сборной России

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Стаканы не попали непосредственно в Сафонова, но приземлились в его штрафной.

Пока неизвестно, последует ли реакция футбольных функционеров на поведение датских болельщиков.

Сборная России встречается с национальной командой Дании. Матч заключительного 3-го тура группового этапа чемпионата Европы проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

После первого тайма сборная Дании впереди - на 38-й минуте форвард Миккель Дамсгор забил гол ударом из-за штрафной площади.

Матвей Сафонов не среагировал на удар и взглядом проводил мяч в ворота.