Датские фанаты закидали пивом голкипера сборной России

Стаканы не попали непосредственно в Сафонова, но приземлились в его штрафной.
Пока неизвестно, последует ли реакция футбольных функционеров на поведение датских болельщиков.
Сборная России встречается с национальной командой Дании. Матч заключительного 3-го тура группового этапа чемпионата Европы проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
После первого тайма сборная Дании впереди - на 38-й минуте форвард Миккель Дамсгор забил гол ударом из-за штрафной площади.
Матвей Сафонов не среагировал на удар и взглядом проводил мяч в ворота.
22-летний вратарь «Краснодара» проводит свой третий матч за сборную России. Он дебютировал в национальной команде 1 июня в товарищеском матче с Польшей (1:1), после чего сыграл на «Евро» в матче с Финляндией (1:0).