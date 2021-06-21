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Чемпионат Европы по футболу 2020

Россия — Дания: Дзюба забил пенальти и сократил отставание в счете

Спорт-Экспресс
2 часа назад
Нападающий сборной России Артем Дзюба забил пенальти в матче чемпионата Европы против Дании. Он сократил отставание в счете на 70-й минуте — 1:2.
Дзюба отыграл один мяч в игре с Данией
Фото: ReutersReuters
Пенальти заработал вышедший на замену форвард Александр Соболев. Он принял мяч в штрафной и заставил защитника датчан сфолить на себя.
Евро-2020,Артем Дзюба,Александр Соболев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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