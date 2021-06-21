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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дзюба догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории сборной России

Чемпионат.comиещё 10
1 час назад
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.
Дзюба догнал Кержакова по голам за сборную России
Фото: ТАССТАСС
Дзюба реализовал пенальти в матче с Данией. На счету Дзюбы 30 голов в 55 матчах за сборную России.
Лучшим голеадором в истории национальной команды до матча с Данией являлся бывший форвард «Зенита», «Севильи» и «Динамо» Александр Кержаков, который забил 30 голов в 90 матчах за сборную.
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