Финляндия уступила Бельгии

Сборная Бельгии победила команду Финляндии (2:0) в матче третьего тура группы В на Евро-2020.

Все мячи были забиты во втором тайме. Бельгийцы открыли счет на 74-й минуте благодаря автоголу Лукаша Градецки. Ромелу Лукаку на 81-й минуте забил второй мяч своей команды.