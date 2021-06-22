«Хотим извиниться перед страной»

Сборная России разгромно проиграла датчанам в третьем туре группового этапа Евро-2020 — 1:4. Единственный гол национальной команды на счету Артема Дзюбы, который отличился с пенальти. Для выхода в плей-офф команде Станислава Черчесова нужна была хотя бы ничья. Теперь же россияне покидают турнир, заняв последнее место в квартете В. Что предшествовало матчу и каковы причины провала сборной — в материале «Ленты.ру»

Фото: Reuters Reuters

Главный матч группового этапа Евро-2020 для сборной России стал первым выездным. Ревущие трибуны встретили игроков на «Паркен Стэдиум» в Копенгагене вечером 21 июня: российских болельщиков можно было пересчитать по пальцам, зато местные обеспечили настоящий аншлаг.

Видео дня

Во время разминки команду Черчесова освистали. Свист, по ощущениям, не стихал на протяжении большей части матча. А в середине первого тайма в футболистов и вовсе полетело пиво. Кажется, россиян здесь не очень-то ждали. Заставила ли бы датчан замолкнуть победа Артема Дзюбы и компании? Неизвестно — сборная России проиграла, причем безропотно, и не выполнила первоочередную задачу на турнир.

Нелогичный исход

Ноль очков у датчан перед заключительным туром группового этапа — главная странность Евро. Ведь на бумаге это одна из самых организованных и мастеровитых команд с игроками топ-клубов во всех линиях и перспективами выхода в самые поздние стадии плей-офф. Чтобы убедиться в этом, достаточно бегло просмотреть фамилии в составе: Каспер Шмейхель — «Лестер Сити», Симон Кьер — «Милан», Андреас Кристенсен — «Челси», Томас Дилэйни — дортмундская «Боруссия», Пьер-Эмиль Хейбьерг — «Тоттенхэм Хотспур», Мартин Брэйтуэйт — «Барселона»... В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная занимает десятое место.

В обоих проигранных матчах — и против Финляндии, и против Бельгии — команда Каспера Юлманда превосходила соперника по одному из важнейших компонентов игры. Датчане чаще били по воротам (23:1 с финнами и 13:4 с бельгийцами) и закономерно больше попадали в створ (6:1 и 5:2). При этом больше половины ударов и в той, и в другой встрече сборная Дании наносила с близкого расстояния.

Финнов они опережали также по проценту владения (69 против 31), по количеству угловых (9 против 0) и штрафных ударов (12 против 9). В матче с Бельгией датчане были лучше по количеству ударов по воротам в первом тайме, а владение было примерно равным на протяжении всей встречи. Важно и то, что даже после голов Йоэла Похьянпало (что иначе как чудом не назовешь) и Кевина Де Брейне скандинавы продолжали атаковать.

«Мы должны обыгрывать Россию»

Как же получилось, что мощнейшая сборная с крайне активным прессингом и способностью технически адаптироваться под любую манеру игры перед матчем с Россией оказалась в столь трудном положении? В третьем туре датчан устраивала только победа — при иных раскладах они оставались бы на последнем месте группы В (и дома, в Копенгагене, — смотреть следующие матчи по телевизору).

Единственное и, надо полагать, правдивое объяснение этого парадокса — в жутком инциденте с участием полузащитника Кристиана Эриксена . Остановка сердца у товарища по команде прямо на поле в стартовом матче Евро пусть не сломила, но нанесла футболистам серьезную психологическую травму.

Тяжелые кадры — Эриксен лежит на газоне, а игроки живой цепью закрывают его от объективов камер и плачут навзрыд — до сих пор мало кого оставляют равнодушными.

С Эриксеном все обошлось, ему поставили кардиостимулятор и отпустили из больницы, а датские футболисты после консультаций психолога продолжили выходить на поле. И если в оставшееся время матча с Финляндией они, несмотря на все свои преимущества, выглядели скорее потерянными, а в игре с Бельгией им все еще будто не хватало свежести, то к встрече с Россией шок стал проходить.

В матче с командой Черчесова скандинавы должны были решить вопрос жизни и смерти. Общее мнение высказал защитник Йоаким Меле, вспомнив, как в 2016 году Португалия вышла из группы после трех ничейных результатов. «То, что у нас по-прежнему ноль очков — это какое-то безумие. Мы должны обыгрывать Россию, нужно уничтожить соперника», — сказал игрок накануне. А тренер команды Юлманд, в свою очередь, заметил: «Очень странно, что до сих пор у нас нет очков. Если обыграем Россию, можем пройти дальше. По сути, для нас Евро начинается сейчас. Мы чувствуем себя нормально, нам нужна победа, мы об этом знаем. Россия играет хорошо, когда это необходимо, у них отличные игроки. Мы уважаем Россию, это будет сложная игра».

«Как-то, непонятно как, добиться результата»

В России же перед матчем факт того, что сборная «играет хорошо, когда это необходимо», как ни странно, тоже не игнорировался. Многие в успех команды Черчесова верили, хотя и осторожно. Припоминали разгром от Бельгии (0:3) и титаническим трудом добытые 1:0 с финнами, но находили поводы и для оптимизма.

Так, по мнению Андрея Аршавина , хотя все и говорило в пользу Дании, сборная России могла «как-то, непонятно как, все же добиться результата».

«Может быть, нам удастся забить быстрый гол, который может поменять всю ситуацию, всю игру и все, что мы сейчас с вами предполагаем. Как это сделать? Может, со стандарта, может, кому-то из наших ребят удастся убежать. Но все это трудно спрогнозировать», — говорил он в эфире «Матч ТВ».

FRIEDEMANN VOGEL / Reuters

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин заметил, что Россия имеет психологическое преимущество. «Как не раз показывала практика, когда в нашу команду меньше всего верят, тогда она и демонстрирует свои лучшие качества. Это, наверное, черта русского характера: когда прижмут к стенке, мы показываем все, на что способны. В плане психологии мы не должны уступить», — заявил он «Газете.ру»

Среди тех же, кто не имел особенных ожиданий, оказался народный артист России и болельщик со стажем Михаил Боярский . «Этот матч вызывает особую тревогу. Думаю, что наша команда не способна добиться положительного результата. Наша победа будет чудом, а на него рассчитывать не стоит. Поражение будет закономерным и поставит нас на то место, которое мы заслуживаем для совершенствования своего футбола. А если выиграем — это будет бедой, потому что мы расслабимся и затормозим развитие российского футбола», — рассуждал он в комментарии Sport24.

«Математикой мы не занимаемся»

Черчесова в Копенгагене устраивала и ничья: предполагалось, что бельгийцы финнам в параллельном матче не по плечу, так что для сохранения второй строчки россиянам достаточно было одного очка. Тренер в свойственной себе манере любые расклады комментировать отказался.

Математикой мы не занимаемся. Есть конкретный матч, который надо отыграть на максимуме. Мы не занимаемся раскладами, мы играем в футбол. Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

Юлманд тоже сюрпризов не преподнес — ни одной перестановки относительно прошлого матча у скандинавов замечено не было.

Датчане, вопреки ожиданиям, совсем не гнались за быстрым голом. На протяжении 15 минут мяч гостил то в одной, то в другой штрафной, было много борьбы и фолов, но в целом картинка была довольно скучная. Первый по-настоящему опасный момент случился на 18-й минуте, причем у сборной России: Александр Головин обвел защитника и с 14 метров плотно пробил по воротам. Правда, попал прямо в Шмейхеля. Вскоре россияне получили еще одну возможность, когда Алексей Миранчук отобрал у соперника мяч, однако датчане прервали конктратаку 4 в 3, и судья назначил угловой.

Дальше инициатива наконец перешла к датчанам. К слову, к тому моменту они не ударили по воротам ни разу. Скандинавы постепенно все плотнее прижимали соперника к воротам. В результате на 39-й минуте россияне упустили Дамсгора, который пробил с 20 метров мимо Сафонова . Голкипер даже не дернулся. Мяч в сетке — 1:0 в пользу хозяев.

Остаток тайма скандинавы провели за контролем мяча, вяло перекатывая его друг другу. Им действительно некуда было торопиться — важно было уйти на перерыв, не растеряв преимущества. Так и случилось.

На второй тайм датчане вышли еще более заряженными. Они вцепились в мяч и постоянно создавали моменты у ворот Сафонова. В редкие контратаки россияне отдавали на Дзюбу, но того грамотно сдерживали защитники датской команды. И хотя датчане в том отрезке вели себя активно, стопроцентных моментов создавать им не удавалось. Помощь пришла, откуда не ждали: на 59-й минуте Роман Зобнин разрезающей оборону российской сборной передачей вывел на пустые ворота Юсуффа Поульсена, который удвоил преимущество Дании. Стадион взревел в восторге.

Тогда показалось, что не все потеряно: еще один мяч и мы в плей-офф. Надежда, однако, теплилась недолго. На 79-й минуте Андреас Кристиансен хитрым ударом привел в замешательство Сафонова. Защитники вратарю помочь не сумели, 1:3. После этого у россиян, у которых давно не клеилось в атаке, перестало получаться и в обороне. Неприличным счет спустя три минуты сделал Меле. В ходе быстрой контратаки датчанин легко разобрался с игроками обороны российской команды и четко положил мяч в ближний угол. 1:4. Этот гол Меле посвятил Эриксену.

В параллельном матче Бельгия обыграла Финляндию (2:0). Таким образом, «красные дьяволы» стали первыми в группе В с девятью очками, второй стала Дания, третьей — Финляндия, Россия — четвертой (у всех по три очка). Финнам предстоит дождаться окончания группового этапа, чтобы узнать, пройдут ли они дальше по дополнительным показателям.

«Любим себе приключения на жопу»

Столь стремительного развития событий, пожалуй, мало кто ожидал. Хотя бы потому, что начинали скандинавы крайне неуверенно.

Дзюба сразу после матча вышел к прессе с заявлением. «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались. Если бельгийцы видно, что уровнем выше, то Дания примерно плюс-минус нашего уровня. Если бы не этот сумасшедший гол. Понятно, что мы с ними на равных играли, они больше контролировали. Мы прекрасно понимали, что будут длинные забросы, мы с ними справлялись. Говорю вам, на таком уровне забиваешь гол, выигрываешь 1:0 — игра совсем переворачивается в другую [сторону]. Вместо того, чтобы вести, мы 0:1 [проигрываем]. Ну так вот», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Всем, кто в нас верил — мы очень виноваты. А тем, кто об этом мечтал — наслаждайтесь, можете нас материть и костерить, наверное, будете правы. В любом случае, спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились, хотели отыграться

Артем Дзюба

Соболев заметил: «Я думаю, что свою роль сыграло все вместе — и индивидуальные ошибки, и командные. Неудачная игра. Пропустили четыре, а забили только один. Могло быть все по-другому, если бы забили в первом тайме». Футболист попросил также не винить в поражении Зобнина, который совершил результативную ошибку. «Все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Такое бывает, правда. Виноваты все. Сегодня проиграла вся команда», — добавил он.

Черчесов выдвинул свою теорию, объясняющую поражение. «В плане качества игры и готовности была наша самая лучшая игра. Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они с ничего забили. Поэтому здесь надо очень спокойно и скрупулезно подумать и принимать правильные решения. Всем болельщикам привет, переживаем. Вернее, болельщик имеет право переживать. Мы должны исправляться», — заявил он. Специалист вообще вел себя крайне сдержанно.

Чего не скажешь, например, о бывшем футболисте сборной России Александре Мостовом . «Одним словом — позор, позор, позор. Нас сломала наша система со своим пафосом. Что мы в порядке, что у нас все здорово, что мы Саудовскую Аравию обыграли. А это было три года назад...» — сказал он «Чемпионат.com» и добавил, что пенальти в ворота датчан, по его мнению, не было.

Боярский, который перед матчем сделал самый правильный прогноз, теперь призвал Черчесова покинуть пост. «Это был полный разгром. Лучше поздно, чем никогда, понять, что мы очень отстали от европейского футбола. Нужно начинать все сначала. Черчесову нужно уходить. Он сам после такого уйдет, я в этом абсолютно убежден», — сказал актер в беседе со Sport24.

Такое же мнение высказал и депутат Госдумы Виталий Милонов : «Я считаю, что после такого результата не нужно просить Черчесова об отставке, он должен сам это сделать. Если один раз еще можно было списать на стечение обстоятельств, то сейчас это уже система. Просто отвратительно», — подчеркнул он.

***