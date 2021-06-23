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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Украины стала ближе к вылету с чемпионата Европы — 2020

Чемпионат.comиещё 12
1 час назад
Сборная Чехии набрала 4 очка и вышла в плей-офф чемпионата Европы с третьего места в группе D. Таким образом, сборная Украины, расположившаяся на третьем месте группы С с 3 очками в активе, стала ближе к вылету с турнира, однако по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф.
Сборная Украины стала ближе к вылету с Евро—2020
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES
Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 проходят четыре лучшие команды с третьих позиций. На данный момент известны четыре команды, занявшие итоговые третьи места в своих группах: Швейцария (группа А, 4 очка), Финляндия (группа В, 3 очка), Украина (группа С, 3 очка) и Чехия (группа F, 4 очка). Швейцарцы и чехи уже вышли в плей-офф турнира.
Для выхода в 1/8 финала турнира команде Андрея Шевченко нужно, чтобы в группе Е сборная Швеции не проиграла Польше, либо поражение Испании в матче со Словакией, либо победа испанцев над словаками с разницей в два мяча и более. В группе F сборная Португалии должна разгромно проиграть Франции, а Германия не должна уступить Венгрии. Также сборная Украины может выйти в плей-офф Евро, если немецкая сборная проиграет Венгрии, но с разницей в три мяча или больше.
Евро-2020,Андрей Шевченко,
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