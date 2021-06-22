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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от Дании на Евро-2020

RT на русскомиещё 5
47 минут назад
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал поражение от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.
Дзюба извинился перед болельщиками за поражение на Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно может быть и не совсем по игре, но лишний раз показывает, что на таком уровне Когда ты не забиваешь свои 100-процентные моменты, неправильно мы распоряжаемся. Мы все вместе проигрываем, и все вместе выигрываем. Мы проиграли. Игроки прежде всего. Нам всё разжевали, всё объяснили. Но когда ты сам себе на протяжении турнира привозишь все голы. Я не говорю, что условно кто-то. Мы — футболисты. Конечно же, мы из-за этого проигрываем», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1.
Ранее сообщалось, что Андреас Кристенсен признан лучшим игроком матча Евро-2020 Дания — Россия.
Евро-2020,Футбол,Артем Дзюба,Андреас Кристенсен,СБОРНАЯ РОССИИ,
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