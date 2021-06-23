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Чемпионат Европы по футболу 2020

Англия обыграла Чехию и вышла в плей-офф Евро-2020

RT на русскомиещё 9
1 час назад
Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Чехии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
Англия обыграла Чехию в матче Евро-2020
Фото: EPAEPA
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг.
Таким образом, англичане набрали семь очков и пробились в плей-офф с первого места в группе D. Чехи заняли третью позицию и тоже сыграют в 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что английские игроки Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл до 28 июня включительно не смогут принимать участие в матчах чемпионата Европы из-за контакта с заболевшим коронавирусом игроком сборной Шотландии.
Евро-2020,Рахим Стерлинг,
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