Черчесов назвал причины поражения России на Евро-2020

«Не сложился результат, на который мы нацеливались. План на игру, который мы выбрали, выдерживался. У нас было несколько хороших моментов, которые могли реализовать. Сценарий матча повернуть, но не забили. И первый же полумомент, который был у соперника, завершился голом», — заявил Черчесов на пресс-конференции.
«Замена была готова уже при счёте 0:1, но уже после второго пропущенного мяча мы провели перестановки, перестроились. Отыграли один гол, естественно, хотели больше. Но после подачи углового соперник организовал контратаку. Мы прекрасно знали, что они так быстро действуют на встречных курсах. Они и с австрийцами также действовали, быстро выбегали. В итоге, пропустили две контратаки, поплатились двумя голами», — добавил Черчесов.