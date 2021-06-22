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Чемпионат Европы по футболу 2020

Черчесов назвал матч с Данией лучшей игрой сборной России на Евро-2020

Lenta.ru
1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Это была наша лучшая игра»: Черчесов о поражении от Дании
Фото: ReutersReuters
Черчесов назвал игру против Дании лучшей «с точки зрения качества и готовности».
«Стратегический план мы выдержали», — отметил специалист.
Он также добавил, что команда упустила два хороших момента, а датчане «забили из ничего». Кроме того, тренер российской сборной подчеркнул, что у отечественных болельщиков есть право переживать за результат, а футболисты должны исправлять ситуацию.
Сборная России уступила Дании со счетом 1:4. Команда пропустила три мяча во втором тайме. Из-за неудачи в матче с датчанами Россия опустилась на четвертое место в группе B и лишилась возможности продолжить выступление на турнире.
Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий обладатель трофея — сборная Португалии.
Евро-2020,Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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