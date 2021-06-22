В эту сумму входят гарантированные выплаты каждому участнику турнира (9,25 млн) и вознаграждение за победу над Финляндией (1,5 млн).

Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Сборная не смогла выйти в плей-офф Евро третий раз подряд.