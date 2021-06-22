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Чемпионат Европы по футболу 2020

Стало известно, сколько сборная России заработала на Евро-2020

Soccer Newsиещё 7
51 минуту назад
Определён итоговый доход национальной сборной России за участие в Чемпионате Европы-2020.
Сообщается, что команда получит от УЕФА 10,75 миллиона евро призовых.
В эту сумму входят гарантированные выплаты каждому участнику турнира (9,25 млн) и вознаграждение за победу над Финляндией (1,5 млн).
Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Сборная не смогла выйти в плей-офф Евро третий раз подряд.
Евро-2020,Видео,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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