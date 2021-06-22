«Всем, кто в нас верил: мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтал — наслаждайтесь, можете нас материть, костерить. Наверное, вы будете правы. В любом случае, спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились. Но на таком уровне... Хотели отыграться, но получили третий и четвертый», - заявил капитан команды Артем Дзюба.
«Все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Бывает, правда. Не стоит на него накидываться. Виноваты все. Выигрывают все и проигрывают все», - заметил спортсмен.