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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Можете нас материть»: сборная извинилась перед россиянами за поражение на Евро-2020

Алиса Селезнёва
55 минут назад
Игроки сборной России после разгромного проигрыша команде Дании на Евро-2020 извинились перед всеми, «кто в них верил». Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Сборная России 21 июня со счетом 4:1 проиграла сборной Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы. Один из голов забил Юссуф Поульсен, который воспользовался ошибкой Романа Зобнина и отправил мяч практически в незащищенные ворота.
Российские футболисты на послематчевой пресс-конференции извинились перед болельщиками за вылет с ЧЕ.
«Всем, кто в нас верил: мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтал — наслаждайтесь, можете нас материть, костерить. Наверное, вы будете правы. В любом случае, спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились. Но на таком уровне... Хотели отыграться, но получили третий и четвертый», - заявил капитан команды Артем Дзюба.
В свою очередь нападающий сборной России Александр Соболев призвал болельщиков «не накидываться» на Романа Зобнина, подчеркнув, что проиграла вся команда, а не один человек.
«Все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Бывает, правда. Не стоит на него накидываться. Виноваты все. Выигрывают все и проигрывают все», - заметил спортсмен.
Полузащитник сборной России Александр Головин принес болельщикам извинения за то, что не сумел реализовать отличный момент и объяснил поражение тем, что футболисты «пытались пойти всеми силами вперед, исправить ситуацию, но уже было поздно».
Евро-2020,Видео,Юссуф Поульсен,Артем Дзюба,Александр Соболев,Роман Зобнин,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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