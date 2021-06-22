Это позор: от Черчесова потребовали уйти в отставку

В соцсетях огорченные вылетом России из Евро-2020 фанаты организовали голосования. К примеру, в Telegram-канале K/On/Off на вопрос спортивного комментатора и журналиста Василия Конова о том, нужно ли Станиславу Черчесову покинуть свой пост, более 90% проголосовавших дали утвердительный ответ. Автор публикаций назвал ожидаемым такое завершение Евро-2020 для сборной России. Он считает, что вылет из чемпионата является "катастрофой и приговором" для российского футбола, который полностью сдал позиции за последнее время.