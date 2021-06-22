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Чемпионат Европы по футболу 2020

Это позор: от Черчесова потребовали уйти в отставку после разгрома на Евро-2020

Алиса Селезнёва
2 часа назад
После провала сборной России на Евро-2020 футбольные фанаты проголосовали за отставку главного тренера команды Станислава Черчесова. Причем извинения капитана сборной Артёма Дзюбы уже не помогут, считают эксперты.
Это позор: от Черчесова потребовали уйти в отставку
Фото: ТАССТАСС
Так, в итоговом матче группового этапа Евро-2020 российская сборная проиграла со счетом 1:4. И это при том, что ее противники из Дании никогда на крупных играх не забивали более двух голов, сообщает «Царьград».
Артём Дзюба принес извинения перед страной за поражение. Он подчеркнул, что ответственность за выигрыши и проигрыши лежит на всех - и на самих футболистах, и на болельщиках.
Как считает капитан сборной России, Дания по уровню игры находится на одном уровне с нашей командой.
«Отыграться не удалось. С длинными забросами справлялись, но при счете 0:1 ход игры поменялся», - сказал Дзюба.
В соцсетях огорченные вылетом России из Евро-2020 фанаты организовали голосования. К примеру, в Telegram-канале K/On/Off на вопрос спортивного комментатора и журналиста Василия Конова о том, нужно ли Станиславу Черчесову покинуть свой пост, более 90% проголосовавших дали утвердительный ответ. Автор публикаций назвал ожидаемым такое завершение Евро-2020 для сборной России. Он считает, что вылет из чемпионата является "катастрофой и приговором" для российского футбола, который полностью сдал позиции за последнее время.
"Успехи победы отсутствуют. Да и футбола, честно говоря, особо тоже нет", - отметил Конов.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в своем Telegram-канале охарактеризовал как «позорище» такую игру отечественной сборной.
"Черчесов должен найти мужество, чтобы уйти в отставку. По-другому нельзя. Это позор", - полагает он.
Евро-2020,Артем Дзюба,Константин Малофеев,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Царьград ТВ,
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