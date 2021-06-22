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Чемпионат Европы по футболу 2020

Черчесов назвал ответственного за разгром сборной на Евро-2020

Алиса Селезнёва
2 часа назад
По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, ответственность за вылет команды с чемпионата Европы лежит исключительно на нем. Об этом пишет РИА Новости.
Сборная России 21 июня со счетом 4:1 проиграла сборной Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы. Один из голов забил Юссуф Поульсен, который воспользовался ошибкой Романа Зобнина и отправил мяч практически в незащищенные ворота. После игры российские футболисты извинились перед болельщиками. При этом футбольные фанаты в соцсетях потребовали отставки главного тренера команды Станислава Черчесова.
Сам Черчесов отметил, что ответственность за проигрыш команды лежит на нем, как на главном тренере.
«Ответственность всегда лежит на тренере, это неписаный закон. Разница команды с чемпионата мира-2018 в том, что там были более опытные игроки, сейчас - менее опытные. И сейчас они набирают опыт, это поможет им попадать на такие турниры и хорошо (там) выступать. Не хотелось бы говорить об игроках отдельно. Мы команда, и команда неудачно сыграла в целом», - заявил он.
При этом, комментируя матч с датчанами, тренер подчеркнул, что «не сложился результат, на который нацеливались».
«Поблагодарил игроков за игру. Сегодня они были готовы к игре, но она сложилась не в нашу пользу. Надо переоценить, переосмыслить и делать выводы», - заметил он.
Евро-2020,Видео,Юссуф Поульсен,Роман Зобнин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
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