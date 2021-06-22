«Ответственность всегда лежит на тренере, это неписаный закон. Разница команды с чемпионата мира-2018 в том, что там были более опытные игроки, сейчас - менее опытные. И сейчас они набирают опыт, это поможет им попадать на такие турниры и хорошо (там) выступать. Не хотелось бы говорить об игроках отдельно. Мы команда, и команда неудачно сыграла в целом», - заявил он.
«Поблагодарил игроков за игру. Сегодня они были готовы к игре, но она сложилась не в нашу пользу. Надо переоценить, переосмыслить и делать выводы», - заметил он.