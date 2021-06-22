"Психология у нас слабая": Дзюба о неудаче сборной

Это не говорит, что тот или иной виноват. Мы все вместе проигрываем. Сегодня проиграла именно команда, игроки. Не тренерский штаб и не кто-то другой, а мы, футболисты, проиграли. На таком уровне нельзя так пропускать, нельзя самим себя убивать.