«Не всё потеряно»: Садальский о провале россиян на Евро-2020

В том, что российская сборная по футболу проиграла команде Дании на Евро-2020 и выбыла с чемпионата, была найдена положительная сторона. Плюс этой ситуации назвал актер Стас Садальский, который шутливо заметил, что для российского футбола еще "не все потеряно".
Итоги игры Россия - Дания, завершившейся разгромом россиян со счетом 1:4, обсудил известный актер Станислав Садальский (снимался в кинофильмах "Место встречи изменить нельзя", "О бедном гусаре замолвите слово" и других). На своей странице в Instagram он написал, почему, по его мнению, "не все потеряно" для русской сборной.
Дело в том, сообщил Садальский со своей "фирменной" иронией, что 4-я позиция при четырех командах - это "как минимум в два раза лучше, чем восьмое при восьми". Подписчики сразу же поддержали эту мысль и с удовольствием обсудили "цирк", устроенный русскими спортсменами в Копенгагене.
"Хорошо бы, если бы Россия уже не участвовала ни в таких матчах, ни на Евровидении. Многих других государств там ведь нет, и тем странам не приходится испытывать стыд. Лучше не участвовать, чем вот так..." – написал пользователь под ником ancker.nl.
Сам актер охарактеризовал то, что случилось на матче, "хождением по траве". При этом он считает, что даже пенальти, с которого Дзюбе удалось забить единственный гол в ворота сборной Дании, был присужен России нечестно: российских футболистов просто "пожалел" арбитр. Он сослался на позицию экс-игрока сборной Андрея Аршавина, по мнению которого команда Дании не допустила нарушений.