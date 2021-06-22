«Не всё потеряно»: Садальский о провале россиян на Евро-2020

Дело в том, сообщил Садальский со своей "фирменной" иронией, что 4-я позиция при четырех командах - это "как минимум в два раза лучше, чем восьмое при восьми". Подписчики сразу же поддержали эту мысль и с удовольствием обсудили "цирк", устроенный русскими спортсменами в Копенгагене.