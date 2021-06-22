УЕФА запретил радужную подсветку на стадионе Евро

Встреча между командами Германии и Венгрии состоится 23 июня и начнется в 22:00 мск. Сборная Германии после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы F, лидируют французы (4), третьими идут португальцы (3), замыкают таблицу венгры (1). Ранее издание Guardian сообщило, что Национальное собрание Венгрии приняло закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей до 18 лет.

"Расизм, гомофобия, сексизм и все формы дискриминации являются пятном на нашем обществе и представляют собой одну из самых больших проблем, с которыми сегодня сталкивается игра. Дискриминационное поведение омрачает как сами матчи, так и онлайн-дискурс о любимом нами виде спорта за пределами стадионов. Однако УЕФА в соответствии со своим уставом является политически и религиозно нейтральной организацией. Учитывая политический контекст этого конкретного запроса, сообщения, направленного на решение, принятое венгерским национальным парламентом, УЕФА должен отклонить этот запрос", - отметили в УЕФА.