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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Туда им и дорога»: украинцы высмеяли позор России на Евро

Елена Прошина
1 час назад
Сборная России закончила свое участие в матчах Евро-2020: команде так и не удалось преодолеть групповой этап. В игре третьего тура команда Станислава Черчесова уступила датчанам со счетом 1:4. Российские футболисты забили гол престижа только благодаря точному удару Артема Дзюбы с пенальти.
«Туда им и дорога»: украинцы высмеяли позор России на Евро
Фото: ТАССТАСС
В результате Россия не сможет играть далее на Евро-2020, страна заняла последнюю 4-ю позицию в группе В и добыла только одну небольшую победу над сборной Финляндии.
При этом многие читатели украинского издания «Обозреватель» в комментариях к новости о провале российской сборной выразили иронию и радость из-за этой ситуации.
Так, один из пользователей назвал россиян «позорищем» и «командой инвалидов». Также он возмутился тем, что российская сборная в принципе решила участвовать в играх.
Другие выразили желание, чтобы главный тренер и капитан покинули команду.
«Великая держава не умеет играть в футбол», - заключил читатель под ником Oleksiy UA.
«Туда им и дорога», - поддержал мнение соотечественника пользователь с ником Николенко Филипп.
Кто-то предположил, что россияне надеялись не на свое мастерство профессиональных спортсменов, а на то, что «Газпром все решит».
Следует отметить, что сборная Украины лишилась прямой путевки в плей-офф Евро-2020: игроки уступили с минимальным счетом австрийцам. Но команда под руководством Андрея Шевченко все же сумела сохранить небольшие шансы на выход в 1/8 финала.
Евро-2020,Андрей Шевченко,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Газпром,
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