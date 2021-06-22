«Туда им и дорога»: украинцы высмеяли позор России на Евро

Сборная России закончила свое участие в матчах Евро-2020: команде так и не удалось преодолеть групповой этап. В игре третьего тура команда Станислава Черчесова уступила датчанам со счетом 1:4. Российские футболисты забили гол престижа только благодаря точному удару Артема Дзюбы с пенальти.

Фото: ТАСС ТАСС

В результате Россия не сможет играть далее на Евро-2020, страна заняла последнюю 4-ю позицию в группе В и добыла только одну небольшую победу над сборной Финляндии.

При этом многие читатели украинского издания «Обозреватель» в комментариях к новости о провале российской сборной выразили иронию и радость из-за этой ситуации.

Так, один из пользователей назвал россиян «позорищем» и «командой инвалидов». Также он возмутился тем, что российская сборная в принципе решила участвовать в играх.

Другие выразили желание, чтобы главный тренер и капитан покинули команду.

«Великая держава не умеет играть в футбол», - заключил читатель под ником Oleksiy UA.

«Туда им и дорога», - поддержал мнение соотечественника пользователь с ником Николенко Филипп.

Кто-то предположил, что россияне надеялись не на свое мастерство профессиональных спортсменов, а на то, что « Газпром все решит».