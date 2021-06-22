Их сборная ещё «жива» на Евро, а наша — уже нет.

Россия крупно проиграла Дании (1:4) и бесславно вылетела с Евро-2020. Пока российские болельщики со слезами на глазах грустили, соседи-украинцы, наоборот, радовались. Многие не могли пройти мимо такого «лакомого кусочка», как провал сборной России на чемпионате Европы.

UA-Футбол: «Россия на дне»

Популярный украинский портал подвёл итоги выступления сборной России Евро-2020, лаконично озаглавив текст: «На дне».

«Дания разгромила сборную России, тем самым забравшись на вторую строчку в группе В и выйдя в 1/8 финала, где их уже ждёт Уэльс. Для российской же команды турнир на этом закончился, ведь они в итоге оказались на дне турнирной таблицы квартета, уступив финнам и датчанам по дополнительным показателям. Команда Черчесова здорово сдерживала соперников до пропущенного гола, но после него так и не смогла вернуться в игру, оказавшись беззубой в атаке.

Россия оказалась одномерной командой – после того как счёт вынуждал их идти вперёд, они развалились и не смогли ничего предложить в ответ. В атаке коллектив Черчесова был очень слаб, так ещё и пошли неполадки в обороне. Зобнин совершил чудовищную ошибку, присоединившись к компании «привозил» Семёнова и Шунина, начудивших с Бельгией».

@ Algrab (Костопiль): «Прекрасный результат!!! С детства за Данию!!!»

@pupkin (Adis Abeba): «Россия и футбол — это настоящий баттхëрт. И зачем эти лапотники ездили на Евро?»

@Romerik (YNWA): «Видел в новостях фразу: «Самое важное, чтобы во всех видах соревнований и во всех сферах жизни Украина была выше России. Даже если мы с треском проиграем, но при этом русские провалятся больше, то это уже наша победа! Ну, не пройдем мы, значит, были хуже. Но главное, что Россия вылетела первая...»

Sport.ua: «Одной победы хватило. Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф»

Украинское издание Sport.ua засвидетельствовало примитивную тактику сборной России в атаке.

«У России была только одна задача — найти впереди Дзюбу и верхом сыграть на него в надежде, что тот поборется и головой сбросит мяч партнеру. Но ничего не вышло».

Читатели портала в восторге от вылета сборной России.

@Ted z1: «Россия обделалась — это ли не счастье?».

@K_Sarioglo: «Недокоманде — недорезультат. Поздравляю с последним местом в группе, агрессоры!».

@bullyUA: «Чемодан — вокзал — Россия».

@hidalgo65: «Проблема Черчесова в том, что он не может дать команду выпустить танки на футбольное поле. По этой причине и провальный результат».

Football.ua: «Дания разгромом оставила Россию за пределами Евро-2020»

Один из центральных футбольных сайтов Украины выделил абзац с ошибкой Романа Зобнина жирным шрифтом: «Команда Черчесова смотрела исключительно в атаку, в то время как отдельные её исполнители, в частности Роман Зобнин, на 59-й минуте решили развернуть наступление передачей назад в свою штрафную на Поульсена, который не растерялся в эпизоде, хладнокровно переиграв Сафонова».

@Дмитрий: «Водочки им налейте, они домой летят».