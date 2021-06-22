Финал Евро смогут посетить 60 тысяч зрителей

Полуфиналы и финал чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Лондоне, смогут посетить более 60 тыс. зрителей. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания "Таймс" Мартин Циглер со ссылкой на заявление правительства Великобритании.