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Чемпионат Европы по футболу 2020

Финал чемпионата Европы по футболу смогут посетить более 60 тыс. зрителей

ТАСС
1 час назад
Полуфиналы и финал чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Лондоне, смогут посетить более 60 тыс. зрителей. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания "Таймс" Мартин Циглер со ссылкой на заявление правительства Великобритании.
Финал Евро смогут посетить 60 тысяч зрителей
Фото: ReutersReuters
Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля на стадионе "Уэмбли". Полуфинальные игры состоятся 6 и 7 июля.
Евро-2020,
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