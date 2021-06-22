Зарплату Черчесова сравнили с доходами коллег на Евро

Суммарная годовая зарплата тренеров футбольных сборных Бельгии, Дании и Финляндии составляет 66% от заработка наставника россиян Станислава Черчесова

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По данным Sports.ru, главный тренер сборной России Станислав Черчесов получает зарплату 2,5 млн евро в год.

Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес зарабатывает в сборной 1,2 млн евро в год.

Наставник национальной команды Дании Каспер Юлманд довольствуется зарплатой в 270 тысяч евро в год, а его коллега из Финляндии Маркку Канерва получает и того меньше – 190 тысяч евро в год.

«Каждый раз, когда вам будет казаться, что сборная России играет плохо, вспоминайте зарплату главного тренера», - шутят журналисты Sports.ru в сторис Instagram.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018. В групповом турнире «Евро-2020» россияне проиграли Бельгии (0:3), обыграли Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира разгромно уступили Дании со счетом 1:4.

Россия заняла четвертое место в группе и не сумела пробиться в плей-офф.