Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Зарплату Черчесова сравнили с доходами его коллег на Евро

Вероника Полынина
48 минут назад
Суммарная годовая зарплата тренеров футбольных сборных Бельгии, Дании и Финляндии составляет 66% от заработка наставника россиян Станислава Черчесова.
Зарплату Черчесова сравнили с доходами коллег на Евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным Sports.ru, главный тренер сборной России Станислав Черчесов получает зарплату 2,5 млн евро в год.
Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес зарабатывает в сборной 1,2 млн евро в год.
Наставник национальной команды Дании Каспер Юлманд довольствуется зарплатой в 270 тысяч евро в год, а его коллега из Финляндии Маркку Канерва получает и того меньше – 190 тысяч евро в год.
«Каждый раз, когда вам будет казаться, что сборная России играет плохо, вспоминайте зарплату главного тренера», - шутят журналисты Sports.ru в сторис Instagram.
Напомним, Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018. В групповом турнире «Евро-2020» россияне проиграли Бельгии (0:3), обыграли Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира разгромно уступили Дании со счетом 1:4.
Россия заняла четвертое место в группе и не сумела пробиться в плей-офф.
Сегодня стало известно, что Черчесов, несмотря на провал на Евро-2020, намерен продолжить работу в национальной команде в соответствии с контрактом, который действует до окончания цикла ЧМ-2022.
Евро-2020,Роберто Мартинес,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Sports.ru,
126
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители