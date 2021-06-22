Кто не работает тот ест: россияне возмутились зарплатой Черчесова

Годовой заработок Черчесова в сборной составляет 2,5 млн евро, тогда как его коллеги из Бельгии, Дании и Финляндии – команд более успешных, чем российская, - получают гораздо меньше.

По данным Sports.ru, суммарная годовая зарплата тренеров футбольных сборных Бельгии, Дании и Финляндии составляет лишь 66% от заработка наставника россиян.

По мнению читателей «Рамблера», призывы болельщиков к Черчесову уйти в отставку вряд ли сработают – за такую зарплату тренер явно намерен оставаться в сборной как можно дольше.

«Кто не работает, тот ест. Учись, студент...», «Да кто ж от таких денег добровольно уйдет в отставку?», «Солдат спит - служба идет (неважно как сыграли - свои 2,5 млн. евро за год он получит)», - написали комментаторы.

Несколько читателей предложили свои услуги в качестве тренера футбольной сборной.

«У меня деловое предложение... Я стану тренером сборной. Зарплата в 150 тысяч рублей в месяц меня устроит», «Готов тренировать сборную за лям евро в год. Экономия для государства!», «Я соглашусь за 900 тыщ!», «Предлагаю за 890 тыс!» - посыпались предложения от пользователей.

Еще несколько читателей поспорили о справедливой зарплате для Черчесова.