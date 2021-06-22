Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп заявил, что готов возглавить сборную России

Чемпионат.com
1 час назад
Бывший главный тренер «Тоттэнхем Хотспур» Гарри Реднапп высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.
Реднапп захотел возглавить сборную России
Фото: MICHAEL REGAN/GETTY IMAGESMICHAEL REGAN/GETTY IMAGES
«Если что, я готов возглавить сборную России! Могу купить билет в Москву хоть завтра, звоните мне. Если серьёзно, то отставка тренера вам не поможет. Ни один тренер не способен добиться успеха со слабыми игроками. Это невозможно.
Даже Юрген Клопп провалился бы со сборной России. И Пеп Гвардиола. Тренеры не маги, они не могут творить чудеса. Если футболисты не дотягивают до нужного уровня, то тренеры это не исправят. Вам надо задуматься об игроках. Ваши футболисты вообще играют в европейских чемпионатах? В английской Премьер-лиге нет ни одного, а у нас играют лучшие. Это же не просто так. Где Павлюченко, где Аршавин?» — приводит слова Реднаппа «Спорт-экспресс».
Евро-2020,Гарри Реднапп,Юрген Клопп,СБОРНАЯ РОССИИ,
58
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители