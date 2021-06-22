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Чемпионат Европы по футболу 2020

Роман Зобнин извинился перед болельщиками

Спорт день за днемиещё 2
18 минут назад
Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал выступление национальной команды в матче против Дании.
«Первый тайм с Данией мы провели неплохо. Организованно действовали в обороне, имели пару моментов, когда можно было забивать. После перерыва характер игры изменился, потому что нужно было сравнивать счёт. Но, к сожалению, пропустили ещё один гол из-за моей ошибки», – передает слова Романа Зобнина «Чемпионат».
На 58-ой минуте встречи, при счете 1:0 в пользу датчан, Роман Зобнин, находясь на фланге, выполнил неаккуратный пас назад. Мяч перехватил нападающий Дании Юсуф Поульсен и пробил в неприкрытый Матвеем Сафоновым угол.
Также полузащитник принес извинения болельщикам за свою ошибку и за игру сборной на турнире.
«Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар. Нужно идти дальше и не оглядываться назад», – цитирует Романа Зобнина «Чемпионат».
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