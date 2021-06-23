Сборная Испании разгромила команду Словакии со счетом 5:0

На 12-й минуте голкипер словаков Мартин Дубравка
отразил пенальти в исполнении Альваро Мораты
- испанцы не реализовали пятый кряду одиннадцатиметровый удар. На 30-й минуте Дубравка после отскока от перекладины забросил мяч в собственные ворота, на 71-й минуте автоголом отметился полузащитник словаков Юрай Куцка. В составе сборной Испании отличились Эмерик Лапорт (45+3), Пабло Сарабия (56) и Ферран Торрес (67).
Сборная Испании является трехкратным победителем Евро (1964, 2008, 2012). Словаки второй раз принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы, на турнире 2016 года они дошли до 1/8 финала.
Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.