Сборная Испании разгромила команду Словакии со счетом 5:0

Сборная Испании обыграла со счетом 5:0 команду Словакии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Севилье.

Фото: © EPA-EFE/Julio Munoz © EPA-EFE/Julio Munoz

На 12-й минуте голкипер словаков Мартин Дубравка отразил пенальти в исполнении Альваро Мораты - испанцы не реализовали пятый кряду одиннадцатиметровый удар. На 30-й минуте Дубравка после отскока от перекладины забросил мяч в собственные ворота, на 71-й минуте автоголом отметился полузащитник словаков Юрай Куцка. В составе сборной Испании отличились Эмерик Лапорт (45+3), Пабло Сарабия (56) и Ферран Торрес (67).

По итогам трех туров испанцы набрали 5 очков и вышли в плей-офф со второго места в группе. Словаки с 3 очками в активе потеряли шансы на выход из группы.

Сборная Испании является трехкратным победителем Евро (1964, 2008, 2012). Словаки второй раз принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы, на турнире 2016 года они дошли до 1/8 финала.