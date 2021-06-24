Определились все участники плей-офф ЧМ ЕС по футболу

Определился состав участников плей-офф чемпионата Европы по футболу. В среду, 23 июня, прошли заключительные игры группового этапа турнира.

Так, в 1/8 финала состоятся матчи Швеция — Украина, Франция — Швейцария, Англия — Германия, Бельгия — Португалия, Нидерланды — Чехия, Уэльс — Дания, Италия — Австрия и Хорватия — Испания.