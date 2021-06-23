Не повезло: может ли Украина выйти в плей-офф

Первое место в этом квартете заняла сборная Англии. В 1/8 финала она сыграет 29 июня в Лондоне со второй командой группы F (Франция, Германия, Португалия или Венгрия). Второй финишировала Хорватия, победившая шотландцев. Она в 1/8 финала встретится 28 июня со второй командой группы Е (Швеция, Словакия, Испания или Польша). Чехия, проиграв англичанам, завершила групповой этап на третьей строчке. Однако чехам хватило четырёх очков, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Они обошли Украину и Финляндию, которые стали третьими в своих группах с тремя очками. Возможные соперники сборной Чехии — либо Нидерланды (27 июня, Будапешт), либо победитель группы Е (29 июня, Глазго).