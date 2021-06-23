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Чемпионат Европы по футболу 2020

Агент экс-тренера "Ромы" заявил о его готовности сменить Черчесова

Газета.Ru
1 час назад
Агент бывшего главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки Марку Абреу заявил, что его клиент мог бы возглавить сборную России, если бы такое предложение поступило.
Экс-тренер "Ромы" захотел сменить Черчесова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Если бы из РФС позвонили мне и предоставили что-то, я бы однозначно передал это моему клиенту. Паулу был бы готов обсудить этот вопрос, мы могли бы поговорить, и не возникло бы никаких проблем. Россия могла бы быть неплохим вариантом для продолжения карьеры. Но никто из РФС со мной не связывался", — цитирует Абреу "РБ Спорт".
По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).
В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе "Паркен", сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба. Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу. Ранее бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о работе Черчесова.
Евро-2020,Ринат Дасаев,Юссуф Поульсен,Паулу Фонсека,Артем Дзюба,Андреас Кристенсен,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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