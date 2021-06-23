Экс-тренер "Ромы" захотел сменить Черчесова

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе "Паркен", сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен
, Андреас Кристенсен
и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба
. Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу. Ранее бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев
высказался о работе Черчесова.