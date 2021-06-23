Чемпионы Европы рискуют пролететь мимо 1/8 финала!

Сегодня завершается групповой этап чемпионата Европы. Осталось сыграть свои матчи двум квартетам — E и F. После этого будет полностью сформирована сетка плей-офф. Рассказываем, кто на кого попадает в 1/8 финала и кому что нужно в последнем туре.

Кто уже точно сыграет между собой

Пока известны лишь две пары 1/8 финала. В первой — датчане, которые выбили с турнира нашу сборную. Они заняли второе место в группе В и попали на Уэльс, также занявший вторую строчку в группе А.

Победитель группы А — сборная Италии — попала на австрийцев, которые в квартете С расположились на втором месте.

Кто ещё попал в плей-офф

Кроме Уэльса, Дании, Италии и Австрии из своих групп уже точно вышли следующие сборные:

Швейцария (группа А, третье место)

Бельгия (группа В, первое место)

Нидерланды (группа С, первое место)

Англия, Хорватия, Чехия (группа D, первое — третье место)

Обеспечила себе путёвку в плей-офф и сборная Швеции, набравшая 4 очка в группе Е. Но место, с которого она выйдет из группы, пока неизвестно. Аналогичная ситуация и в группе F, где 4 очка набрала сборная Франции.

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Кому что нужно в последнем туре

Сегодня сыграют между собой Словакия — Испания и Швеция — Польша. Как уже говорилось выше, шведы обеспечили себе выход в плей-офф. Вопрос лишь в том, с какого места они отправятся в 1/8. Полякам же для борьбы за выход из группы нужна только победа.

Сборная Испании может позволить себе ничью в игре со словаками — этого хватит для третьего места. Правда, при таком раскладе им нужно, чтобы Польша не обыграла Швецию. А вот поражение точно оставит испанцев за бортом плей-офф.

Словакам нужна победа или хотя бы ничья, и тогда они точно выйдут из группы. В случае поражения от испанцев они теряют практически все шансы на попадание в плей-офф. Спасти их может только результативное поражение с разницей в один мяч (2:3, 3:4). Тогда они ещё могут рассчитывать на выход из группы с третьего места.

Чуть менее запутанная ситуация в группе F. Там в последнем туре встретятся между собой действующие чемпионы мира и чемпионы Европы — Франция и Португалия. Французы набрали 4 очка и уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Португальцев устроит и ничья, но только в том случае, если венгры потеряют очки в игре с Германией. Немцам также главное не проиграть — тогда они могут выйти как минимум с третьего места. По сути, и Германия, и Португалия уже в плей-офф. Помешать выйти из группы и тем, и другим может только победа Венгрии над немцами. Верится в такой исход с трудом.

Как может выглядеть сетка плей-офф